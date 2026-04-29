Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?

Номер модели и серийный номер пылесоса Philips можно найти на специальной табличке. В зависимости от модели серийная этикетка будет находиться:

на нижней панели;

под пылесборником;

на задней панели ручного пылесоса;

за резервуаром для воды.

Номер модели, скорее всего, будет находиться в верхнем левом углу. Он состоит из двух заглавных букв и четырех цифр. Например, FC9192/xx или XW9385/xx.Серийный номер обычно указан в правом нижнем углу. Он состоит из четырех цифр: первые две цифры обозначают год, а вторые две цифры обозначают номер недели. Например, 1850 или 1734. В некоторых случаях перед серийным номером может стоять маркировка S/N.