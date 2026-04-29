КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?

Если вы не знаете, как найти название модели и серийный номер вашего пылесоса Philips, вы можете обратиться к статье ниже.

Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?

Информация на данной странице относится к моделям: XB1111/10 , XC3131/01 , XC3131/61 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips