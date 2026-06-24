Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?

Інформацію про номер моделі та серійний номер бездротового пилососа Philips можна знайти в табличці. Залежно від вашої моделі, табличка з даними може бути

– на дні пристрою,

– під контейнером для пилу,

– на задній частині ручного пилососа або

– за резервуаром для води пристрою.



Номер моделі переважно знаходиться у верхньому лівому куті. Він починається з двох літер, після яких ідуть чотири цифри. Наприклад, FC9192/xx або XC8049/xx.



Серійний номер переважно знаходиться в нижньому правому куті. Він складається з чотирьох цифр: перші дві цифри позначають рік, другі дві цифри – номер тижня. Наприклад, 1850 або 1734. У деяких випадках перед серійним номером видруковано «S/N».

