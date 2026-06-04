Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?

При регистрации зубных щеток Sonicare посмотрите список возможных предложений и акций. Вы можете зарегистрировать зубную щетку на Philips.com или в приложении Sonicare. Вы можете зарегистрировать зубную щетку в приложении, только если устройство совместимо с ним.
Выполните вход в учетную запись My Philips или создайте новую учетную запись. После входа в систему нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.
Выполните вход в учетную запись My Philips в приложении.
Подключите зубную щетку к приложению через Bluetooth.
После подключения нажмите три точки в нижнем правом углу.
Выберите "Мои продукты" в меню.
Нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.
Информация на данной странице относится к моделям:HX7403/05 , HX6850/47 , HX6807/51 . Показать больше ›