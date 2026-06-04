Служба поддержки Philips Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?

При регистрации зубных щеток Sonicare посмотрите список возможных предложений и акций. Вы можете зарегистрировать зубную щетку на Philips.com или в приложении Sonicare. Вы можете зарегистрировать зубную щетку в приложении, только если устройство совместимо с ним.

Регистрация на Philips.com Выполните вход в учетную запись My Philips или создайте новую учетную запись. После входа в систему нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям. Регистрация в приложении Sonicare Выполните вход в учетную запись My Philips в приложении. Подключите зубную щетку к приложению через Bluetooth. После подключения нажмите три точки в нижнем правом углу. Выберите "Мои продукты" в меню. Нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.