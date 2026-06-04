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Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?

При регистрации зубных щеток Sonicare посмотрите список возможных предложений и акций. Вы можете зарегистрировать зубную щетку на Philips.com или в приложении Sonicare. Вы можете зарегистрировать зубную щетку в приложении, только если устройство совместимо с ним.

Информация на данной странице относится к моделям: HX7403/05 , HX6850/47 , HX6807/51 . Показать больше  ›

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