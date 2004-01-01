    Як увімкнути або вимкнути датчик натиску на Sonicare?

    Оновлено 19 грудня 2024 р.

    Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.

    Зубна щітка Sonicare визначає силу, з якою ви чистите зуби, для захисту ясен і зубів. Якщо ви будете тиснути надто сильно, ручка змінить вібрацію. Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію, дотримуючись наведених нижче інструкцій.
    1. Встановіть зубну щітку на зарядний пристрій.
    2. Натисніть та утримуйте кнопку режиму/інтенсивності, після чого двічі натисніть кнопку живлення на зарядному пристрої. Ручка двічі подасть звуковий сигнал для підтвердження увімкнення.
    3. Вимкніть датчик натиску, утримуючи кнопку режиму/інтенсивності та двічі натискаючи кнопку живлення на зарядному пристрої. Ручка подасть один звуковий сигнал для підтвердження вимкнення.

    Зубні щітки DiamondClean

    Зазначений вище спосіб трохи відрізняється для розумних зубних щіток DiamondClean.

    1. Натисніть та утримуйте кнопку режиму/інтенсивності (нижня кнопка).
    2. Утримуючи натиснутою кнопку режиму/інтенсивності, двічі натисніть кнопку живлення (верхня кнопка).
    3. Відпустіть кнопку режиму/інтенсивності. Якщо індикатор батареї на платформі зубної щітки спалахує два рази і лунають два звукові сигнали, то функцію увімкнено. Якщо ви повторите процес, щоб деактивувати, то побачите, як індикатор батареї спалахне один раз і подасть один звуковий сигнал.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6850/47 , HX7403/05 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6830/44 , HX7428/02 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7101/02 , HX7406/01 , HX7110/01 , HX7420/01 , HX7423/01 , HX7101/03 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX6848/98 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX6851/53 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX6851/34 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX6800/35 , HX6807/63 , HX6806/04 , HX6807/35 , HX6839/28 , HX6877/28 , HX3671/13 , HX3673/14 , HX3671/11 , HX3675/13 , HX3675/15 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX3673/13 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX9992/11 , HX6800/87 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX6850/34 , HX6483/53 , HX6888/98 , HX6483/52 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX6856/29 , HX9903/03 , HX6830/35 , HX6871/47 , HX9172/14 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX6800/44 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6857/35 , HX6857/28 , HX6801/04 , HX6800/63 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6870/47 , HX6877/34 , HX6876/29 , HX6859/29 , HX6877/29 , HX6856/17 , HX6859/34 , HX6851/29 , HX6807/04 , HX9924/17 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9954/57 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX9142/32 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

