Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.
Зубна щітка Sonicare визначає силу, з якою ви чистите зуби, для захисту ясен і зубів. Якщо ви будете тиснути надто сильно, ручка змінить вібрацію. Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію, дотримуючись наведених нижче інструкцій.
- Встановіть зубну щітку на зарядний пристрій.
- Натисніть та утримуйте кнопку режиму/інтенсивності, після чого двічі натисніть кнопку живлення на зарядному пристрої. Ручка двічі подасть звуковий сигнал для підтвердження увімкнення.
- Вимкніть датчик натиску, утримуючи кнопку режиму/інтенсивності та двічі натискаючи кнопку живлення на зарядному пристрої. Ручка подасть один звуковий сигнал для підтвердження вимкнення.