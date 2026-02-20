Как установить гребень на триммер Philips для зоны бикини?

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Головку триммера для зоны бикини можно использовать для подравнивания волос в зоне бикини и создания желаемого образа. Также можно установить гребень для зоны бикини, чтобы подравнивать волосы по длине 3 мм.
Примечание. Если режущий элемент выпадет из головки триммера для зоны бикини, его можно установить обратно. Надавите на режущий элемент, чтобы он зафиксировался на головке триммера (до щелчка).
При использовании устройства для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) работайте только с гребнем на головке триммера.
Чтобы установить гребень (рис. 1):
Чтобы снять гребень (рис. 2):
Информация на данной странице относится к моделям: BRE738/00, BRE709/00, BRE708/00. Показать больше ›
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