Служба поддержки Philips Как установить гребень на триммер Philips для зоны бикини?

Головку триммера для зоны бикини можно использовать для подравнивания волос в зоне бикини и создания желаемого образа. Также можно установить гребень для зоны бикини, чтобы подравнивать волосы по длине 3 мм.

Примечание. Если режущий элемент выпадет из головки триммера для зоны бикини, его можно установить обратно. Надавите на режущий элемент, чтобы он зафиксировался на головке триммера (до щелчка).

При использовании устройства для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) работайте только с гребнем на головке триммера.

Чтобы установить гребень (рис. 1):

Поместите выступ на одной стороне гребня в паз на головке триммера. Надавите на гребень в сторону головки триммера, пока второй выступ на другой стороне гребня не попадет в паз на другой стороне триммера. Вы услышите щелчок — гребень установлен должным образом.

Чтобы снять гребень (рис. 2):

С одной стороны гребня ногтем подцепите гребень в зазоре между ним и головкой триммера. Потяните, пока гребень не снимется с головки триммера. Не пытайтесь извлечь гребень за заднюю часть или зубчики.