Як прикріпити гребінець до тримера для зони бікіні Philips?

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Можна використовувати головку тримера для зони бікіні для підстригання зони бікіні та створення різних стилів. Також можна під’єднати гребінець тримера для зони бікіні для підстригання волосся до довжини 3 мм.
Під час застосування пристрою в інтимній зоні (зовнішній і внутрішній частині зовнішніх статевих губ) завжди використовуйте головку тримера з під’єднаним гребінцем.
Щоб під’єднати гребінець (мал. 1):
Щоб зняти гребінець (мал. 2):
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRE738/00, BRE709/00, BRE708/00. Показати більше ›