Служба підтримки Philips Як прикріпити гребінець до тримера для зони бікіні Philips?

Можна використовувати головку тримера для зони бікіні для підстригання зони бікіні та створення різних стилів. Також можна під’єднати гребінець тримера для зони бікіні для підстригання волосся до довжини 3 мм.

Під час застосування пристрою в інтимній зоні (зовнішній і внутрішній частині зовнішніх статевих губ) завжди використовуйте головку тримера з під’єднаним гребінцем.

Щоб під’єднати гребінець (мал. 1):

Встановіть паз з одного боку гребінця у заглибину на головці тримера. Притисніть гребінець до головки тримера, поки паз з іншого боку гребінця не зафіксується у виїмці з іншого боку головки тримера. Коли гребінець буде правильно встановлено, пролунає клацання.

Щоб зняти гребінець (мал. 2):

Вставте ніготь з одного боку гребінця між гребінцем і головкою тримера. Потягніть нігтем, поки гребінець не вийде з головки тримера. Не тягніть гребінець за задню частину або зубці, щоб зняти його.