

Введение прикорма – важный процесс, поскольку он определяет дальнейшее отношение ребёнка к пище и формирует его предпочтения. Наши пароварки-блендеры помогут вам с легкостью приготовить вкусные и полезные блюда для вашего малыша, пока вы наслаждаетесь временем вместе.

* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком.