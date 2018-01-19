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Пароварки-блендеры Philips Avent

Полезная еда для малыша только одним движением

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Все о наших пароварках-блендерам

Přístroj pro přípravu stravy Philips Avent pro vaření v páře, mixování a podávání

Приготовьте на пару, измельчите и кормите

Přístroj pro přípravu stravy Philips Avent, vysoká výživová hodnota

Здоровые блюда, приготовленные дома

Nádobí a příslušenství Philips Avent

Подходит для любого этапа введения прикорма

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Пароварка-блендер "4-в-1"   Обработка паром, измельчение, разморозка и подогрев

Прибор для приготовления детского питания
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  • Емкость на 1000 мл позволяет готовить четыре порции за раз. Подавайте одну порцию, а три другие положите в холодильник или морозильную камеру на потом.
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Пароварка-блендер "2-в-1"
Готовьте на пару и просто переверните чашу для измельчения

Прибор для детского питания
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  • Обработав продукты паром, поднимите емкость, переверните ее и зафиксируйте на месте для измельчения до нужной консистенции.
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Готовьте на пару и легко вводите прикорм

Эмма Уильямс, детский консультант диетолог 

 В сотрудничестве со специалистом по детскому питанию Эммой Уильямс мы подобрали рецепты для приготовления вкусных и свежих детских блюд. Вы найдете полезные советы по введению прикорма и интересные идеи для составления меню в книге рецептов, которая идет в комплекте с пароваркой-блендером "4 в 1". Прививайте малышу полезные привычки в питании с ранних лет для его здорового развития.
Модельный ряд продуктов для кормления малышей Philips Avent

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Необходимо знать

Приготовление полезной еды малышу дома
С чего начать прикорм

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Введение прикорма – важный процесс, поскольку он определяет дальнейшее отношение ребёнка к пище и формирует его предпочтения. Наши пароварки-блендеры помогут вам с легкостью приготовить вкусные и полезные блюда для вашего малыша, пока вы наслаждаетесь временем вместе.

 

* Philips Avent - №1 рекомендация мам в мире по данным онлайн опроса компании GemSeek Consulting Ltd., проведенного в период с 19.01.2018 по 30.09.2018 в США, Германии, Франции, Великобритании, России, Китае и Италии среди 5659 женщин, пользуются продуктами уходу за ребенком. 