Аксессуары и сменные детали (65)
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QP610/50
- 1 лезвие для тела
- Для всех моделей OneBlade
- Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
- 1 гребень для тела
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QP220/50
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- 2 сменных лезвия
- Для всех моделей OneBlade
- Срок службы каждого — до 4 месяцев*
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QP210/50
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- 1 сменное лезвие
- Для всех моделей OneBlade
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RQ12/60
- Больше не продается
- Купите SH70
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SH70/50
- Лезвия GentlePresicion
- Для моделей серии S7000 (S7xxx)
- Для бритв Star Wars SW77xx
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SH90/60
- Система лезвий V-Track Precision PRO
- Для моделей серии S9000 (S9xxx)
- Для бритв Star Wars SW97xx
- Для бритв Star Wars SW67xx
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SH90/50
- Лезвия V-Track Precision
- Для моделей серии S9000 (S9xxx)
- Для бритв Star Wars SW97xx
- Для бритв Star Wars SW67xx
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RQ12/70
- Система лезвий V-Track Precision PRO
- Головки ContourDetect, 8 направлений
- Для моделей SensoTouch 3D (RQ12xx)
- Для моделей Arcitec (RQ10xx)
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