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Климат-контроль

Климат-контроль (57)

1 - 12 из 57 результатов
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  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i

Philips Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/13
  • Очищает помещения площадью до 85 м²
  • Показатель CADR — 330 м3/ч
  • Скорость увлажнения 600 мл/ч
  • Совместимо с приложением Air+
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  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i

Philips Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/10
  • Очищает помещения площадью до 85 м²
  • Показатель CADR 330 м³/ч
  • Скорость увлажнения 600 мл/ч
  • Совместимо с приложением Air+
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  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель

Philips Компактный керамический обогреватель
Серия 3000

CX3120/01
  • Быстрый нагрев за 2 секунды
  • Невероятно тихий: 24 дБ(А)
  • ИИ для энергосбережения
  • Подключается к приложению Air+
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  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель
  • Philips Компактный керамический обогреватель

Philips Компактный керамический обогреватель
Серия 2000

CX2120/01
  • Быстрый нагрев за 2 секунды
  • Невероятно тихий: 24 дБ(А)
Посмотреть продукт
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i

Philips Серия 2000i
Очиститель воздуха для помещений большой площади

AC2959/53
  • Очищает помещения площадью до 45 м²
  • Показатель CADR 380 м³/ч
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Совместимо с приложением CleanHome+
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  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000

Philips Серия 3000
Увлажнитель воздуха

HU3918/10
  • Для увлажнения помещений до 45 м²
  • Уровень увлажнения — 300 мл/ч
  • До 99 % меньше бактерий
  • Автоматические настройки увлажнения
Посмотреть продукт
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха

Philips Увлажнитель воздуха
Серия 1000

HU1510/04
  • Эффективно повышает влажность
  • Создайте уютную обстановку
  • Легко использовать. Легко обслуживать.
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  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха
  • Philips Увлажнитель воздуха

Philips Увлажнитель воздуха
Серия 1000

HU1510/03
  • Эффективно повышает влажность
  • Создайте уютную обстановку
  • Легко использовать. Легко обслуживать.
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  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i

Philips Серия 800i
Компактный очиститель воздуха

AC0850/11
  • Очищает помещения площадью до 49 м2
  • Показатель CADR 190 м3/ч
  • Фильтр HEPA и активный угольный фильтр
Посмотреть продукт
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800

Philips Серия 800
Компактный очиститель воздуха

AC0820/10
  • Очищает помещения площадью до 48 м²
  • Показатель CADR 190 м³/ч
  • Фильтр HEPA
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Новинка

  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000

Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
Увлажняющий фильтр

FYM971/00
  • Совместим с Air Performer серии 9000
  • Технология NanoCloud
  • Срок службы 6 месяцев
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт

Новинка

  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
  • Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000

Philips Air Performer 4 в 1 серии 9000
Фильтр HEPA NanoProtect

FYM970/30
  • Совместим с Air Performer серии 9000
  • В комплекте: 2 полукруглых фильтра
  • Срок службы 3 года
  • Оригинальный фильтр Philips
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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года