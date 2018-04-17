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Ключевые слова для поиска

Выберите для себя идеальную
машинку для стрижки волос

Series 9000

Мощное срезание для создания любого стиля

Серия 7000
Series 5000

Более быстрая и ровная стрижка

Серия 5000
Series 3000

Легкая равномерная стрижка

Серия 3000

Выберите для себя идеальную машинку для стрижки волос

Series 7000
Series 5000
Series 3000
Серия 7000
Серия 5000
Серия 3000

Мощное срезание для создания любого стиля

Серия 7000

Более быстрая и ровная стрижка

Серия 5000

Легкая равномерная стрижка

Серия 3000

Мощное срезание для создания любого стиля

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

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Лезвия из нержавеющей стали, которые сами затачиваются
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28 установок длины: от 0,5 до 28 мм
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Режим Turbo для дополнительной мощности при стрижке густых волос
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки
HC9450

Мощное срезание для создания любого стиля 

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

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Лезвия из нержавеющей стали, которые сами затачиваются
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28 установок длины: от 0,5 до 28 мм
checkmark
Режим Turbo для дополнительной мощности при стрижке густых волос
HC9450
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки.
Цифровое сенсорное управление

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали



Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
установки длины высокой точности

Стрижка волос в 2 раза быстрее*
 

Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.

*По сравнению с предыдущей моделью Philips

автоматический турборежим

Выбирайте 28 установок длины



Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм..
установки длины высокой точности

100 % моющийся прибор** для простоты очистки
 

Машинка для стрижки водонепроницаема, что позволяет чистить ее под проточной водой. Тщательно промывайте ее водой, чтобы поддерживать прибор в идеальном состоянии..

**Очистка только водой

Что входит в комплект?

    • Входящие в комплект аксессуары
       
      • 3 гребня для волос
      • Щеточка для чистки

    Сравните модель HC7650 с другими нашими машинками для стрижки волос

    28 установок длины

    Серия 7000

    28 установок длины

    HC7650/15
    Сравнить функции
    28 установок длины

    Серия 5000

    28 установок длины

    HC5450/80
    Сравнить функции
    28 установок длины

    Серия 5000

    28 установок длины

    HC5612/15
    Сравнить функции
    13 установок длины

    Серия 3000

    13 установок длины

    HC3520/15
    Сравнить функции
    13 установок длины

    Серия 3000

    13 установок длины

    HC3505/15
    Сравнить функции

    Особенности
    • Срезанные волосы спадают вниз для быстрой стрижки
    • Турборежим
    • Срезанные волосы спадают вниз для быстрой стрижки
    • Турборежим
    • Срезанные волосы спадают вниз для быстрой стрижки
    • Быстрая срижка без забивания гебня
    • Быстрая срижка без забивания гебня

    Режущая система
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 28 установок длины
    • Точный шаг 1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–28 мм
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 28 установок длины
    • Точный шаг 1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–28 мм
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 28 установок длины
    • Точный шаг 1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–28 мм
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установок длины
    • Точный шаг 2 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установок длины
    • Точный шаг 2 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–23 мм

    Удобство использования
    • Очистка: 100 % моющийся прибор**
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Очистка: 100 % моющийся прибор**
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Очистка: 100 % моющийся прибор**
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Очистка: моющиеся лезвия
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Очистка: моющиеся лезвия
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется

    Питание
    • Тип аккумулятора: литийионный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 90 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: литийионный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 90 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 75 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 75 минут
    • Время зарядки: 8 часов
    • Питание от сети

    Входящие в комплект аксессуары
    • 1 гребень для бороды
    • 2 гребня для волос
    • Щеточка для чистки
    • Дорожный футляр
    • Набор парикмахера
    • 1 гребень для бороды
    • 2 гребня для волос
    • Щеточка для чистки
    • Гребень для бороды
    • Гребень для волос
    • Щеточка для очистки
    • Регулируемый гребень для волос
    • Щеточка для очистки
    • Регулируемый гребень для волос
    • Щеточка для очистки

    Гарантия

    • 2 года + 3 (при регистрации продукта в MyPhilips)
    • 2 года + 1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
    • 2 года + 1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
    • 2 года + 3 (при регистрации продукта в MyPhilips)
    • 2 года + 3 (при регистрации продукта в MyPhilips)
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