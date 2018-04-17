Тип аккумулятора: литийионный

Режим работы: от сети и от аккумулятора

Время работы: 90 минут

Время зарядки: 1 час

Тип аккумулятора: литийионный

Режим работы: от сети и от аккумулятора

Время работы: 90 минут

Время зарядки: 1 час

Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный

Режим работы: от сети и от аккумулятора

Время работы: 75 минут

Время зарядки: 1 час

Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный

Режим работы: от сети и от аккумулятора

Время работы: 75 минут

Время зарядки: 8 часов