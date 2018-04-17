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- Срезанные волосы спадают вниз для быстрой стрижки
- Турборежим
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- Срезанные волосы спадают вниз для быстрой стрижки
- Турборежим
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- Срезанные волосы спадают вниз для быстрой стрижки
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- Быстрая срижка без забивания гебня
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- Быстрая срижка без забивания гебня
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
- 28 установок длины
- Точный шаг 1 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–28 мм
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
- 28 установок длины
- Точный шаг 1 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–28 мм
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
- 28 установок длины
- Точный шаг 1 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–28 мм
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
- 13 установок длины
- Точный шаг 2 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
- 13 установок длины
- Точный шаг 2 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
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- Очистка: 100 % моющийся прибор**
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
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- Очистка: 100 % моющийся прибор**
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
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- Очистка: 100 % моющийся прибор**
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
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- Очистка: моющиеся лезвия
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
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- Очистка: моющиеся лезвия
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
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- Тип аккумулятора: литийионный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 90 минут
- Время зарядки: 1 час
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- Тип аккумулятора: литийионный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 90 минут
- Время зарядки: 1 час
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- Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 75 минут
- Время зарядки: 1 час
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- Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 75 минут
- Время зарядки: 8 часов
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- 1 гребень для бороды
- 2 гребня для волос
- Щеточка для чистки
- Дорожный футляр
- Набор парикмахера
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- 1 гребень для бороды
- 2 гребня для волос
- Щеточка для чистки
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- Гребень для бороды
- Гребень для волос
- Щеточка для очистки
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- Регулируемый гребень для волос
- Щеточка для очистки
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- Регулируемый гребень для волос
- Щеточка для очистки
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- 2 года + 3 (при регистрации продукта в MyPhilips)
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- 2 года + 1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
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- 2 года + 1 (при регистрации продукта в MyPhilips)
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- 2 года + 3 (при регистрации продукта в MyPhilips)
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- 2 года + 3 (при регистрации продукта в MyPhilips)