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Ретельне та зручне підстригання волосся на тілі

Засоби для створення будь-якого вигляду  

Підстригання і гоління

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**Specifications shown are not applicable to all products within each range.

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    Пристрої Philips Click & Style для підстригання волосся на тілі: як поголити волосся на тілі

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