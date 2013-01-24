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Lumea Prestige

Наслаждайтесь идеально гладкой кожей без волос до 6 месяцев*

С нашим фотоэпилятором на основе технологии IPL

* Средний результат уменьшения количества волос на ногах до 78% после 12 процедур. Индивидуальные результаты могут отличаться. 

Черная пятница

Скидки до -37%

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Фотоэпилятор Lumea Prestige от Philips

наш самый эффективный фотоэпилятор с технологией IPL

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Уменьшение количества волос на 92% всего за 3 процедуры *
4 интеллектуальные насадки изогнутой формы адаптируют программы обработки для каждого участка кожи
Сенсор SmartSkin рекомендует оптимальный режим для Вашего тона кожи
Работает от сети и от аккумулятора
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Lumea Prestige
Наш самый мощный фотоэпилятор  Lumea Prestige от Philips был разработан с учетом изгибов тела для максимально комфортного использования в домашних условиях. Инновационные изогнутые интеллектуальные насадки повторяют изгибы тела и адаптируют программы обработки для каждого участка кожи.
* При соблюдении графика обработки, проверено на ногах, после 3 процедур, индивидуальные результаты могут отличаться

Сокращение количества волосков до 92 % уже после 3 сеансов**


Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. После первых 4 сеансов раз в 2 недели Вы увидите желанные результаты. Для поддержания гладкости кожи просто повторяйте процедуру каждые 4 недели. После 8 таких процедур вы уже сможете наслаждаться идеально гладкой кожей без волос до 6 месяцев.*
Результаты после каждой процедуры
Таблиця виконання процедур

 

* Средний результат уменьшения количества волос на ногах до 78% после 12 процедур. Индивидуальные результаты могут отличаться.
** При соблюдении расписания процедур; протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.

8 причин, чтобы выбрать Lumea Prestige от Philips 

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Сокращение количества волосков до 92 % после 3 сеансов**

Наслаждайся идеально гладкой кожей без волос до 6 месяцев уже после 12 сеансов*

4 интеллектуальные изогнутые насадки адаптируют программы для обработки тела, лица, подмышек и зоны бикини

Не требует замены. Срок использования лампы - до 20 лет.****

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Обработка двух голеней занимает всего 8,5 мин***

Сенсор SmartSkin определяет тон кожи и подбирает оптимальную настройку

Возможность автономной работы и работы от сети для максимального удобства

Профессиональная технология IPL разработана совместно с дерматологами

* Средний результат уменьшения количества волос на ногах до 78% после 12 процедур. Индивидуальные результаты могут отличаться.
** При соблюдении расписания процедур; протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.
*** При использовании от сети, индикация времени для наибольшей настройки энергии.

**** Рассчитано для использования на голенях, в зоне бикини, подмышках и на лице. Срок использования лампы не увеличивает 2-летнюю гарантию Philips.

Простое, безопасное и бережное удаление волос в домашних условиях

 

Прибор Lumea очень удобен и безопасен в использовании. Выберите настройку интенсивности для своего тона кожи с помощью встроенного сенсора SmartSkin. Это бережное и эффективное решение для удаления волос на разных участках тела — время обработки всех участков занимает не больше 15 минут.

 

Lumea является результатом 14 лет исследований, проведенных в сотрудничестве с учеными и дерматологами. Технология была протестирована с участием более 2000 женщин по всему миру. Использование фотоэпилятора Lumea согласно инструкции - полностью безопасная и безболезненная процедура даже на чувствительных участках.

 

Комментарий эксперта Philips – дерматолога Оксаны Клименко

Как пользоваться Lumea Prestige от Philips 
Lumea Prestige – крок 1

Шаг 1

Перед началом процедуры удалите волоски с помощью бритвы, эпилятора или воска.
Lumea Prestige – крок 2

Шаг 2

Выберите настройку для своего тона кожи с помощью сенсора  SmartSkin.
Lumea Prestige – крок 3

Шаг 3

Поднесите прибор к телу под углом 90 градусов так, чтобы световое окошко прилегало к коже. Подождите, пока загорится индикатор готовности к подаче импульса, и нажмите кнопку включения вспышки.
Lumea Prestige – крок 4

Шаг 4

Во время подачи световых импульсов медленно перемещайте Lumea по области, которую необходимо обработать. Не применяйте вспышку дважды на одном и том же участке.

Philips Lumea – идеальное решение для Вас

Philips Lumea – ідеальне рішення для Вас

"Технология интенсивного светового импульса (IPL) используется в профессиональных салонах с 1994 года. Philips Lumea, работающий на основе этой профессиональной технологии IPL, обеспечивает легкую и эффективную обработку дома. Lumea Prestige - это результат 14-летнего исследования и разработки в сотрудничестве с дерматологами."

 

Том Ньюис (Tom Nuijs), изобретатель Lumea

Технологія IPL, розроблена у співпраці з дерматологами

Протестировано при участии 2000 женщин

Эффективность фотоэпилятора Lumea от Philips была доказана в ходе масштабного клинического исследования с участием более 2000 женщин.

14 лет

исследований

Фотоэпилятор Lumea от Philips — результат 14 лет исследований Philips, созданный на основе IPL-технологии для профессионального оборудования.

3 000 000

женщин любят Lumea

Более 3 миллионов женщин считают, что фотоэпилятор Lumea от Philips — идеальное решение для удаления волос, и выбирают этот прибор.

Интеллектуальные насадки адаптируют программу для обработки разных участков кожи

 

Эффективность обработки зависит от количества и типа волос, а также от наличия изгибов тела, поэтому каждый участок требует особого подхода. В комплект фотоэпилятора Lumea Prestige от Philips входят инновационные изогнутые интеллектуальные насадки для тела (ног, рук, живота) и лица (верхней губы, подбородка). Интеллектуальные насадки различаются формой, размером окошек и фильтрами. При установке насадки на устройство автоматически включаются настройки для конкретного участка тела. Это сочетание продуманной конструкции и уникального подхода к удалению волос позволяет эффективно и безопасно обрабатывать чувствительные участки.

Видалення волосся на обличчі

Насадка для лица

Размер окошка  – 2 см2 | Продолжительность обработки – 1,5 мин*

Насадка оснащена дополнительным встроенным фильтром и плоским световым окошком для бережной и точной эпиляции областей над верхней губой и на подбородке. При установке насадки автоматически выбирается интенсивность света для максимально эффективного удаления нежелательных волосков на лице.

* При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
Насадка для тела

Насадка для тела

Размер окошка – 4,1 см2 | Продолжительность обработки – 8,5 мин для обработки двух голеней*

Насадка для тела идеально подходит для быстрой эпиляции больших участков тела, таких как ноги, руки и живот. Насадка обтекаемой формы повторяет изгибы тела, обеспечивая оптимальный контакт с кожей. Специальные настройки автоматически включаются при установке насадки на устройство.

* При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
Удаление волос в зоне бикини

Насадка для бикини

Размер окошка  – 3 см2 | Продолжительность обработки – 2 мин*

Волоски в области бикини, как правило, более густые и жесткие, чем на других участках тела, поэтому для оптимальных результатов требуется особый подход. Насадка имеет обтекаемую форму и оснащена дополнительным прозрачным фильтром. Интенсивность света автоматически регулируется при установке на устройство.

* При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
Удаление волос в зоне подмышек

Насадка для подмышек

Размер окошка – 3 см2 | Продолжительность обработки – 1,5 мин*

Насадка обтекаемой формы предназначена для удаления волосков в труднодоступной зоне подмышек. При установке интеллектуальной насадки автоматически включаются специальные настройки для обработки этого участка тела.

* При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 

Процент женщин, довольных уменьшением количества волос

84%
на лице

86%
подмышки

78%
зона бикини

83%
ноги

* Исследование проведено в Нидерландах и Австрии, при участии 46 женщин, после 3 процедур в зоне бикини, подмышек, на ногах, после 2 процедур на лице

Процент женщин, которые удовлетворены уменьшением количества волос

84%
на лице

86%
подмышки

78%
зона бикини

83%
ноги

* Исследование проведено в Нидерландах и Австрии, 46 женщин, после 3 процедур (подмышки, зона бикини, ноги), после 2 процедур на лице.

Приложение Philips Lumea IPL – это Ваш партнер, который помагает достичь лучших результатов

 

Приложение Lumea предлагает пошаговые подсказки и поддержку для проведения процедур фотоэпиляции. Приложение создает персональный план обработки каждого участка тела. 

Приложение Lumea – это Ваш партнер, который помагает достичь лучших результатов


Приложение Lumea предлагает пошаговые подсказки и поддержку для проведения процедур фотоэпиляции. Приложение создает персональный план обработки каждого участка тела. 
Узнать больше

Приложение Lumea – это Ваш партнер, который помагает достичь лучших результатов


Приложение Lumea предлагает пошаговые подсказки и поддержку для проведения процедур фотоэпиляции. Приложение создает персональный план обработки каждого участка тела. 
Узнать больше

"Подойдет ли мне фотоэпилятор на основе технологии IPL?"

 

Фотоэпилятор  Lumea Prestige от Philips эффективен, прост в использовании и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Чем больше контраст между цветом волос и тоном кожи, тем эффективнее работает технология IPL. Фотоэпилятор Lumea от Philips не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос из-за низкого уровня меланина, от которого и зависит эффективность фотоэпиляции. Он также не подходит людям с очень темным цветом кожи из-за слишком высокого содержания меланина.

 

Оттенки кожи, поддающиеся фотоэпиляции

Кольори шкіри

Цвета волос, поддающиеся фотоэпиляции

Кольори волосся

Сравнить фотоэпиляторы Lumea от Philips

BRI956/00

Lumea Prestige

BRI956/00

IPL – предотвращение повторного роста волос
Порівняти характеристики
BRI950/00

Lumea Prestige

BRI950/00

IPL – предотвращение повторного роста волос
Порівняти характеристики
BRI1921/00

Lumea Advanced

BRI1921/00

IPL – предотвращение повторного роста волос
Порівняти характеристики
SC1994/00

Lumea Advanced

SC1994/00

IPL – предотвращение повторного роста волос
Порівняти характеристики

  • Первое в мире устройство IPL с изогнутыми насадками для разных участков тела
  • Первое в мире устройство IPL с изогнутыми насадками для разных участков тела
  • Решение со специальными насадками для тела и лица
  • Оптимальное решение для тела

Характеристики
  • Работа от сети и от аккумулятора
  • Сенсор SmartSkin
  • Инструкция по использованию
  • Работа от сети и от аккумулятора
  • Триммер Satin Compact
  • Инструкция по использованию
  • Работа от сети и от аккумулятора
  • Инструкция по использованию
  • Работа от сети и от аккумулятора
  • Инструкция по использованию

Подходит для типов кожи
  • I–V
  • I–V
  • I-V
  • I-IV

Скорость (2 ноги ниже колена)
  • 8,5 мин
  • 8,5 мин
  • 15 мин
  • 15 мин

Безопасность
  • Сенсор цвета кожи для большей безопасности
  • Система безопасности
  • Встроенный УФ-фильтр
  • Сенсор цвета кожи для большей безопасности
  • Система безопасности
  • Встроенный УФ-фильтр
  • Сенсор цвета кожи для большей безопасности
  • Система безопасности
  • Встроенный УФ-фильтр
  • Система безопасности
  • Встроенный УФ-фильтр

Насадки
  • 4:
  • Тело
  • Лицо
  • Бикини
  • Подмышки
  • 2:
  • Тело
  • Лицо
  • 2:
  • Тело
  • Лицо
  • 1:
  • Тело

Участки для обработки
  • Тело
  • Лицо
  • Тело
  • Лицо
  • Тело
  • Лицо
  • Тело

Обработка
  • 5 настроек интенсивности вспышки
  • Подача импульса без отрыва прибора
  • 5 настроек интенсивности вспышки
  • Подача импульса без отрыва прибора
  • 5 настроек интенсивности вспышки
  • Подача импульса без отрыва прибора
  • 5 настроек интенсивности вспышки
  • Подача импульса без отрыва прибора
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Отзывы и видеообзоры про Lumea от Philips 

Philips Lumea Prestige - Обзор Rozetka

Lumea Prestige от Philips - видеообзор Rozetka

Philips Lumea Prestige - Обзор дианы суворовой

Lumea Prestige от Philips - Диана Суворова

Philips Lumea

Lumea от Philips - Ольга Дроздова

Philips Lumea

Lumea Prestige от Philips - видеообзор Comfy

Philips Lumea Prestige - szybki start

Lumea от Philips - Запорожская Анна

Instagram-отзывы пользователей

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Безопасно ли использовать Lumea на лице?

Кожа на лице более чувствительная и чаще подвергается воздействию солнца. Большинство моделей Lumea оснащено специальной насадкой для лица с УФ-фильтром, который предотвращает повреждение кожи (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Определив свой тип кожи, можно выбрать настройки, которые обеспечат эффективную и деликатную обработку лица. Поскольку область вокруг глаз особенно чувствительная, рекомендуется использовать Lumea только ниже скул, чтобы не повредить глаза. Для достижения оптимальных результатов на щеках, верхней губе и подбородке встаньте перед зеркалом, чтобы хорошо видеть участок для обработки и индикатор «готов к использованию».

 

(Обратите внимание, что Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 нельзя использовать на лице).

Существует ли долговременный эффект от использования IPL? Это безопасно для кожи?

Профессионалы используют технологию интенсивного импульсного света (IPL) уже 25 лет, и исследования не выявили у пользователей случаев возникновения рака кожи или бесплодия. Также нет сообщений о серьезных побочных эффектах или вреде из-за длительного использования. Технология Philips Lumea IPL происходит от технологии, используемой в профессиональных салонах. Мы адаптировали эту технологию для безопасного и эффективного использования дома. Philips Lumea разработан в сотрудничестве с ведущими дерматологами и протестирован более чем 2000 женщин. Устройство соответствует всем нормам безопасности для бытовых устройств. Как и любое изделие для ухода за кожей, устройство важно использовать в соответствии с указаниями в руководстве пользователя.

 

Система безопасности Lumea гарантирует подачу световых вспышек только в случае полного контакта насадки с кожей. Благодаря встроенному УФ-фильтра свет действует только на волосы, а не на кожу. Если кожа слишком темная, сенсор цвета кожи предотвращает подачу импульсов света. Рекомендуется использовать Lumea в хорошо освещенной комнате, чтобы уменьшить видимую яркость вспышки. Побочные эффекты и осложнения (если таковые возможны) в случае использования Lumea в соответствии с инструкциями и мерами безопасности, указанных в руководстве, маловероятны.

Безопасен ли мигающий свет прибора для глаз?
Прибор Philips Lumea разработан с мыслью о Вашей безопасности - он не вредит глазам. Система безопасности предотвращает мерцание, когда устройство частично контактирует с кожей. Хорошо прижимайте окошко к коже для предотвращения рассеянного света и ни в коем случае не используйте Lumea в области вокруг глаз или для обработки бровей. Надевать очки при использовании не требуется. Используйте Lumea в хорошо освещенной комнате, чтобы свет меньше светил в глаза. Хорошо освещенная комната уменьшает видимую яркость вспышки.
Можно ли использовать Lumea для полной эпиляции в зоне бикини («бразильская эпиляция»)?
Lumea безопасный и достаточно деликатный для обработки всей зоны бикини, поэтому если Вы хотите сделать «бразильскую» или «голливудскую» эпиляцию (с полоской волос или вообще без волос), можете воспользоваться этим устройством. Чтобы избежать дискомфорта, советуем использовать меньшее значение настройки для темных и пигментированных участков. Для чувствительных участков лобковой зоны можно использовать меньшее значение настройки в зависимости от уровня комфорта. Причина выбора меньшего значения настройки - высокая чувствительность этих участков к интенсивному импульсному свету, а также чувство дискомфорта. Ни в коем случае не используйте Lumea на половых губах, влагалище и заднем проходе.
Можно ли использовать Lumea во время беременности или кормления грудью?
Нет. Philips Lumea никогда не тестировался на беременных женщинах или женщинах, которые кормят грудью, и не должен использоваться в таких случаях. Компания Philips разрабатывала Lumea в сотрудничестве с ведущими дерматологами, и они советовали не использовать Lumea или другие способы удаления волос на основе света во время беременности или кормления грудью для предотвращения возможных побочных эффектов.
Можно ли использовать Philips Lumea на родимых пятнах или веснушках?
Нет. Не используйте Philips Lumea непосредственно на или возле больших родимых пятен или веснушек. При наличии родимого пятна на участке, который нужно обработать, обработайте этот участок светом вокруг родимого пятна, поскольку пигмент родимого пятна может поглощать свет. Непосредственная обработка родимого пятна или веснушки может вызвать дискомфорт или даже ожоги.
Может ли интенсивный импульсный свет нанести вред здоровью или негативно повлиять на репродуктивную функцию?
Нет, интенсивный импульсный свет или профессиональный лазер не наносит вреда здоровью. Профессиональный импульсный свет используется примерно на протяжении последних 25 лет, и исследования не обнаружили связи его использования с риском развития рака кожи или бесплодия.
Можно ли использовать Lumea летом?

Да. Philips Lumea можно использовать круглый год, в том числе летом. Однако нужно принимать определенные меры безопасности до и после загара. Под загаром имеется в виду намеренное принятие солнечных ванн; случайное попадание солнечного света на кожу во время пребывания на улице не считается загаром.

Загар перед использованием Philips Lumea:

 

* После загара подождите не менее 48 часов, прежде чем использовать Philips Lumea.

* Не используйте Philips Lumea на обгоревшей на солнце коже и до исчезновения ожогов.

* Помните, что любой тип загара делает кожу темнее.

* Для предотвращения появления кожных реакций и побочных эффектов всегда проверяйте таблицу с цветом кожи/волос и при необходимости адаптируйте интенсивность света в меньшее значение настройки.

 

Загар после использования Philips Lumea:

 

* До процедуры не загорать минимум 2 недели.

* Кожа будет более чувствительной непосредственно после обработки.

* Перед тем как подвергать обработанные участки тела воздействию солнца, подождите не менее 48 часов.

* Выходя из дома в солнечную погоду, до истечения 48 часов после процедуры, обработанные участки тела следует прикрывать одеждой или использовать солнцезащитный крем (с уровнем УФ-фильтра не менее 50).

Болезненна ли обработка с помощью Lumea?

Во время проведения многочисленных клинических исследований Lumea с использованием настроек в соответствии с цветом кожи и волос ни одна женщина не назвала процедуру болезненной. Некоторые женщины заявляли об «ощущении тепла», «пощипывании» или «зуде», которые в основном исчезали спустя несколько минут или час после обработки. Чтобы привыкнуть к Philips Lumea, рекомендуется выполнять пробные процедуры возле области, которую нужно обработать, используя меньшее рекомендуемое значение настройки света. После того как кожа привыкнет к процедуре, можно постепенно увеличивать значение настройки света (при необходимости). Процедура не должна быть болезненной.

 

Боль может иногда возникать во время или после процедуры:

*если Lumea использовался на небритой коже;

* при использовании Lumea с интенсивностью света, которая слишком высока для Вашего цвета кожи;

* в случае неоднократной обработки того же участка лучами света;

* при использовании Lumea на открытых ранах, воспаленных и инфицированных участках, татуировках, ожогах и др.

Возникают ли побочные эффекты во время или после обработки?

Если использовать Lumea в соответствии с инструкциями, серьезные побочные эффекты возникать не будут.

 

Однако могут возникать следующие незначительные кожные реакции:

 

* Покраснение - покраснение легкой и средней степени сразу после обработки; оно не является вредным и является нормальным явлением, которое быстро исчезнет.

* Ощущение тепла - во время обработки Вы можете чувствовать тепло, зуд и жжение или покалывание. Это также является нормальным явлением, которое исчезнет сразу после обработки.

Внимательно прочитайте инструкцию, особенно список противопоказаний, и следуйте указаниям.

В случае появления других побочных эффектов обратитесь к врачу.

Существуют ли медицинские противопоказания для использования интенсивного импульсного света?

Ни в коем случае не используйте интенсивный импульсный свет в нижеприведенных случаях:

 

- Если у Вас заболевания кожи, например, рак кожи в активной стадии; если у Вас был рак кожи или другие раковые заболевания на участках, которые нужно обработать.

 

- Если у Вас были сосудистые заболевания (например, варикозное расширение вен или эктазия сосудов) на участках, которые нужно обработать.

 

- Если кожа чувствительная к свету и быстро возникают аллергические реакции.

 

- Если Вы страдаете инфекционными заболеваниями, экземой, есть ожоги, воспаленные фолликулы, открытые раны, царапины, простой герпес, ранения, поражения кожи или гематомы на участках, которые нужно обработать.

 

- Если Вы страдаете диабетом, красной волчанкой порфирией или сердечной недостаточностью.

 

Ни в коем случае не используйте устройство на перечисленных ниже участках:

 

- На бородавках, татуировках или перманентном макияже. Это может привести к ожогу или изменениям цвета кожи.

 

Примечание. Данный список не является полным. Если Вы не уверены, можете ли пользоваться устройством, советуем обратиться к врачу.

Почему интенсивный импульсный свет нельзя использовать на темной коже?

Интенсивный импульсный свет (IPL) уменьшает повторный рост волос, задействуя импульсы света в волосяных фолликулах под кожей. Импульсы света поглощаются меланином (пигмент цвета) волоса, поэтому эффективность зависит от уровня меланина в волосах. Седые, белые волосы и блонд не содержат меланина или содержат недостаточно меланина, поэтому обработка интенсивным импульсным светом не подходит для этих оттенков волос. Рыжие волосы содержат другой тип меланина, который не чувствителен к интенсивному импульсному свету.

 

Кроме того, для интенсивного импульсного света нужен низкий уровень меланина в коже, чтобы она не притягивала свет. Темная и очень темная кожа поглощает больше света, что может привести к появлению ожогов, волдырей и изменению цвета. Вы можете оценить свой цвет кожи в таблице цветов кожи/волос, в руководстве по эксплуатации в Интернете.

 

(Заметьте, что модели Lumea SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 подходят для темной кожи, ни одна из моделей Lumea не подходит для очень темной кожи).

 

Philips Lumea поставляется с сенсором цвета кожи в моделях BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; этот сенсор обеспечивает подачу импульсов света только на соответствующие тона кожи.

 

Întrebări frecvente înainte de prima utilizare

Care este durata de viață a aparatului Philips Lumea? Se înlocuiesc lămpile cu pulsații luminoase?
Lampa aparatului Philips Lumea nu se înlocuieşte. Pentru o utilizare pe tot corpul, se consumă aproximativ 500 de pulsaţii luminoase, astfel ca cele 250 000 de pulsaţii fac ca Philips Lumea să poată fi utilizat ani în şir.
Este Philips Lumea adecvat pentru toate tipurile de păr și de piele?

Dispozitivul are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru 5 tonuri diferite ale pielii şi culori ale părului, astfel încât tu să te bucuri de un tratament delicat şi eficient. Cu toate acestea, tratamentul IPL nu este eficient pentru părul roşcat, alb/gri sau blond deschis. De asemenea, nu este adecvat pentru pielea foarte închisă la culoare, putând cauza rănirea acesteia prin arsuri, umflături sau decolorare.

Modelul Lumea Prestige este echipat cu senzorul inteligent SmartSkin care recomandă nivelul optim de intensitate în funcție de tonul pielii tale.

În ce zone ale corpului pot folosi epilatorul Philips Lumea?
Philips Lumea poate fi folosit în siguranţă nu doar pe mâini sau picioare, ci chiar şi în zonele sensibile ale corpului, cum ar fi axilele, zona inghinală sau fața (zona de sub pomeți). 
Trebuie să mă rad înainte de a folosi Philips Lumea?

Da, însă doar în timpul primelor şedinţe, când este important ca lumina să ajungă la rădăcina firului de păr în mod eficient. Astfel, se evită producerea unor senzaţii neplăcute pe parcursul tratamentului.

 

În același timp, părul poate fi eliminat și prin alte metode de epilare precum epilare cu ceară sau cu epilator. Dacă folosești una dintre aceste 2 metode, va trebui să aștepți câteva zile înainte de a folosi Philips Lumea (astfel încât rădăcina smulsă să se refacă la nivelul pielii).

Nu se recomandă folosirea unei creme depilatoare, aceasta putând interveni chimic asupra rădăcinii firului de păr.

Cum descopăr intensitatea luminii potrivită pentru mine?
Daca nu vrei sa folosești senzorul, pentru început pornești aparatul pe treapta 1. Dacă te simţi confortabil cu aceasta, poţi creşte intensitatea gradual. Cel mai bine însă, înainte de a utiliza Philips Lumea, este să verifici tabelul despre compatibilitatea tipului de piele şi de păr. Tratamentul nu trebuie să fie dureros. În cazul în care simţi disconfort puternic sau durere, micşorează intensitatea luminii.
Bărbații pot folosi Philips Lumea?
Da. Philips Lumea a fost conceput special pentru femei, însă bărbaţii îl pot folosi fără probleme pe piept, picioare, braţe şi spate. Nu recomandăm folosirea Philips Lumea pe față. Este interzisă folosirea în zona inghinală.
Este tratamentul IPL sigur pentru a fi utilizat pe față?
În general, tehnologia IPL poate fi utilizată pentru tratarea părului nedorit de pe faţă, însă necesită o setare specifică pentru a asigura nivelul corect de protecţie. Pielea feţei este mai sensibilă, fiind expusă la soare în mod constant. Modelele din gama Lumea Prestige sunt prevăzute cu un accesoriu special pentru zona feței cu filtru UV, care permite tratarea sigură şi delicată a acestei zone. Verifică ce tip de piele ai pentru a putea selecta acea setare care îţi asigură tratarea delicată şi totuşi eficientă a feţei. Ţine cont de faptul că accesoriul pentru faţă trebuie să fie utilizat exclusiv pentru tratarea părului nedorit de pe obraji, buza superioară şi bărbie, nu şi a sprâncenelor.
Este utilizarea pe termen lung periculoasă pentru pielea mea?
Lumina Intensă Pulsată este o tehnologie care este utilizată din anul 1997 pentru îndepărtarea părului. În tot acest timp nu s-a raportat niciun efect secundar sau deteriorare ca urmare a utilizării pe termen lung. Philips Lumea a fost dezvoltat împreună cu dermatologi renumiţi şi îndeplineşte toate reglementarile de siguranţă pentru aparate utilizate la domiciliu. La fel ca pentru orice produs de îngrijire a pielii, este important să foloseşti aparatul în conformitate cu manualul de utilizare.
Care este diferența dintre Lumină Intensă Pulsată (IPL) și tratamentul cu laser?
Tehnologia IPL emite lumină din toate lungimile de undă vizibile (ca şi un bliţ foto), în timp ce laserele emit un singur fascicul de lumină, cu o lungime de undă specifică (ca un indicator cu laser). Astfel, tehnologia IPL este mai versatilă, fiind adecvată pentru utilizarea în contextul unei game mai variate de aplicaţii faţă de tratamentul cu laser.
Pot avea încredere în expertiza Philips?

De peste 120 de ani, ne ţinem promisiunea făcută celor care ne aleg produsele. Într-o lume în care complexitatea atinge din ce în ce mai mult fiecare aspect al vieţii de zi cu zi, noi suntem dedicaţi înţelegerii nevoilor şi aspiraţiilor oamenilor, pentru a putea livra soluţii inovatoare avansate şi uşor de folosit – care, în final, îmbunătăţesc calitatea vieţii.


Avem o istorie lungă, plină de inovaţii atât în domeniul iluminatului, cât şi în produse de îngrijire personală şi în dezvoltarea echipamentelor de îngrijire medicală, iar Philips Lumea este rezultatul a peste un deceniu de cercetări în domeniul dermatologiei.

Este dureros?
În studiile clinice, niciuna dintre femei care a urmat tratamentul nu l-a clasificat ca fiind unul dureros. Printre cele mai comune simptome simţite în rândul femeilor regăsim : senzaţia de căldură, furnicături sau mâncărime, simptome care au disparut în cele mai multe cazuri în câteva minute.

 

Întrebări frecvente după prima utilizare

La ce rezultate mă pot aștepta după folosirea produsului Philips Lumea?

Philips Lumea oferă rezultate excelente pentru majoritatea tipurilor de piele şi păr:


- o reducere semnificativă a creşterii părului după doar două tratamente (la interval de două săptămâni) (până la 92% mai puțin păr nedorit)

- rezultate vizibile, după 4-5 tratamente


Unele fire vor părea că se încăpăţânează să apară în continuare. Acest lucru se întâmplă deoarece tratamentul se aplică în stadii diferite de creştere a firului de păr.

Cu fiecare utilizare, însă, ele vor deveni din ce în ce mai subţiri şi, într-un final, vor cădea.

Este indicat Philips Lumea în timpul verii?

Da. Poţi folosi Philips Lumea în timpul verii, având grijă:

- să începi tratamentul dupa cel puţin 48 de ore de la ultima expunere la soare
- să aştepţi minim 24 de ore după tratamentul cu Philips Lumea pentru a merge la plajă
- să foloseşti cremă cu protecţie solară 30+ şi să fereşti zonele tratate de soare

Când nu se utilizează?

Există o serie de situaţii în care folosirea Philips Lumea este contraindicată:

- dacă eşti însărcinată sau alăptezi

- dacă nu ai tipul de piele adecvat (verifică tabelul)

- daca suferi de boli de piele, eczeme, inflamaţii

- dacă ai un implant activ, precum un stimulator cardiac, un neurostimulator, o pompă de insulină etc.

- dacă pielea ta este în prezent tratată sau a fost recent tratată (în ultima săptămână) cu Alfa-Hidroxi Acizi (AHA), Beta-Hidroxi Acizi (BHA), izotretinoin administrat topic și acid azelaic.

- dacă ai luat orice formă de izotretinoin Accutane sau Roaccutane în ultimele șase luni. Acest tratament poate face pielea mult mai susceptibilă la fisuri, răni și iritații.

 

Nu folosi Philips Lumea direct pe alunițe și pe tatuaje pentru a evita senzația de arsură a pielii. Evită zonele cu totul sau acoperă-le cu ajutorul unui dermatograf alb sau al unui plasture deschis la culoare.

Pentru lista completă de contraindicații, te rugăm să consulți manualul de utilizare.

Mă pot aștepta ca rezultatele obținute în urma unui tratament pe baza de lumină să reziste pentru totdeauna?
Nici tratamentele de îndepărtare a părului pe baza de lumină oferite de saloanele profesionale şi nici cele efectuate la tine acasă nu garantează un efect permanent. Din cauza ciclului normal de creştere a părului, tratamentele pe bază de lumină sunt de obicei efectuate pe parcursul unor serii de şedinţe. Firele de păr aflate în stare latentă în timpul tratamentelor anterioare s-ar putea afla acum în fază de creştere. Atât în cazul tratamentelor profesionale, cât şi în cazul celor efectuate la domiciliu, firele de păr reapar de obicei, după un anumit interval de timp, într-un număr redus sau într-o variantă mai fină. Efectuarea de şedinţe de întreţinere o dată sau de două ori pe an este adesea recomandată. Philips Lumea utilizează o intensitate mai redusă comparativ cu tratamentele profesionale, însă utilizarea cu regularitate a acestuia îţi va oferi rezultate absolut remarcabile.

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    Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)

     

    Знаете ли вы, что на 90% вопросов, отправленных через Facebook Messenger, ответ предоставляется за 15 минут?

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