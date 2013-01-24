Интенсивный импульсный свет (IPL) уменьшает повторный рост волос, задействуя импульсы света в волосяных фолликулах под кожей. Импульсы света поглощаются меланином (пигмент цвета) волоса, поэтому эффективность зависит от уровня меланина в волосах. Седые, белые волосы и блонд не содержат меланина или содержат недостаточно меланина, поэтому обработка интенсивным импульсным светом не подходит для этих оттенков волос. Рыжие волосы содержат другой тип меланина, который не чувствителен к интенсивному импульсному свету.
Кроме того, для интенсивного импульсного света нужен низкий уровень меланина в коже, чтобы она не притягивала свет. Темная и очень темная кожа поглощает больше света, что может привести к появлению ожогов, волдырей и изменению цвета. Вы можете оценить свой цвет кожи в таблице цветов кожи/волос, в руководстве по эксплуатации в Интернете.
(Заметьте, что модели Lumea SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 подходят для темной кожи, ни одна из моделей Lumea не подходит для очень темной кожи).
Philips Lumea поставляется с сенсором цвета кожи в моделях BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; этот сенсор обеспечивает подачу импульсов света только на соответствующие тона кожи.