* Средний результат уменьшения количества волос на ногах до 78% после 12 процедур. Индивидуальные результаты могут отличаться.

** При соблюдении расписания процедур; протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.

*** При использовании от сети, индикация времени для наибольшей настройки энергии.

**** Рассчитано для использования на голенях, в зоне бикини, подмышках и на лице. Срок использования лампы не увеличивает 2-летнюю гарантию Philips.