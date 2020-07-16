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Саундбары Philips усиливают накал страстей, независимо от того, что вы смотрите. Модели с технологией Dolby Atmos создают трехмерный объемный звук, который окутывает вас. Вы ощутите полное погружение, что бы ни происходило на экране, будь то летающие над головой космические корабли или толпы поющих фанатов на концерте.
Саундбары Philips усиливают накал страстей, независимо от того, что вы смотрите. Модели с технологией Dolby Atmos создают трехмерный объемный звук, который окутывает вас. Вы ощутите полное погружение, что бы ни происходило на экране, будь то летающие над головой космические корабли или толпы поющих фанатов на концерте.
Наши саундбары не только улучшают качество звука. Все они также обладают четкими линиями и тонкими профилями для незаметного размещения, а многие модели можно устанавливать на стену. Наши беспроводные сабвуферы усиливают басы, а еще они компактные, так что вы сможете их также разместить в любом помещении.
К саундбару Philips можно подключить практически любой источник. Подключайте проигрыватели Blu-Ray и DVD, игровые приставки и многое другое. Аудиовход и Bluetooth позволяют осуществлять потоковое воспроизведение музыки. Саундбарами с выходом HDMI (ARC) можно управлять с помощью пульта ДУ телевизора.
B97/10
TAB8505/10
TAB7305/10
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