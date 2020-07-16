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    Саундбары Philips

    Саундбары Philips

    Для каждого волнующего момента

    Найдите саундбар, который нужен именно вам

    Наши любимые саундбары

    Саундбар B8505 серии Performance

    Саундбар B8505 серии Performance

    Для кинематографического звучания.

     
    • Dolby Atmos. Яркие эмоции от просмотра
    • Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука
    • Подключайтесь к любимым устройствам с голосовым ассистентом
    • 2.1-канальная система. 200 Вт (среднеквадр.). Макс 240 Вт (10 % THD)

    Саундбар с Dolby Atmos
    Саундбар с беспроводным сабвуфером
    Саундбар с Bluetooth
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    Саундбар Fidelio B97

    Саундбар Fidelio B97

    Действительно объемное звучание, когда оно нужно

     
    • Саундбар 7.1.2 с мощным беспроводным сабвуферомr
    • Съемные беспроводные динамики. Объемное звучание, когда вы этого захотите
    • Насыщенное звучание музыки, объемное звучание эффектов и четкие диалоги
    • Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Play-Fi

    Саундбар с Dolby Atmos
    Саундбар с беспроводным сабвуфером
    Саундбар с Bluetooth
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    Саундбар Philips, Dolby Atmos

    Саундбары с поддержкой технологии Dolby Atmos

    Впечатления, как при просмотре в кинотеатре

     

    Саундбары Philips усиливают накал страстей, независимо от того, что вы смотрите. Модели с технологией Dolby Atmos создают трехмерный объемный звук, который окутывает вас. Вы ощутите полное погружение, что бы ни происходило на экране, будь то летающие над головой космические корабли или толпы поющих фанатов на концерте.

    Создайте собственный кинотеатр
    Саундбар Philips для телевизора

    Саундбары для любой комнаты

    Четкие линии. Тонкие профили.


    Наши саундбары не только улучшают качество звука. Все они также обладают четкими линиями и тонкими профилями для незаметного размещения, а многие модели можно устанавливать на стену. Наши беспроводные сабвуферы усиливают басы, а еще они компактные, так что вы сможете их также разместить в любом помещении.

    Посмотреть саундбары
    Беспроводной саундбар Philips с HDMI

    Простое управление

    Лучшее качество звука для любимых развлечений


    К саундбару Philips можно подключить практически любой источник. Подключайте проигрыватели Blu-Ray и DVD, игровые приставки и многое другое. Аудиовход и Bluetooth позволяют осуществлять потоковое воспроизведение музыки. Саундбарами с выходом HDMI (ARC) можно управлять с помощью пульта ДУ телевизора.

    Добейтесь более насыщенного звука
    Технология _Домашние аудиосистемы — это просто_ во время работы

    Home sound made easy

     

    Выбирайте лучшие устройства для создания эффекта домашнего кинотеатра.

    Узнайте больше: home sound made easy

    Саундбары Philips. Модели, которые вы полюбите

    Саундбары Philips The One
    The one to watch

    cо звуком на уровне кинотеатра

    Обзор

    Больше о телевизорах и аудиосистемах Philips

    Наушники и саундбары Philips Fidelio

    Fidelio
    Погружайтесь в естественное звучание

    Больше о линейке Fidelio
    Беспроводные, полноразмерные, накладные, наушники-вкладыши, детские наушники Philips

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    Любимая музыка всегда с вами

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    Разница очевидна

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    Телевизоры Philips

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    Continue

    You are about to visit the Philips USA website.

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