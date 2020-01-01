Красивое освещение. Прекрасный звук.
- 4K UHD. Яркое изображение HDR
- Погружение в звук. Bowers & Wilkins с технологией Dolby Atmos
- Пульт ДУ с кожаной отделкой. Премиальная ткань динамика
- Google Ассистент. Amazon Alexa*
Красивое освещение. Прекрасный звук.
Крупнобюджетные блокбастеры. Самые новые игры. Телевизоры Smart TV открывают доступ к целому миру контента в Интернете, а также поддерживают голосовое управление.
Простой доступ к Netflix, Disney+ и YouTube — это только начало. Вы можете попросить Philips Smart TV найти фильмы и игры, а также управлять с его помощью устройствами "умного дома" и многое другое. Вам обязательно понравится превосходное качество изображения и волшебство Philips Ambilight. *
Смотрите любимый контент так, как нравится именно вам. Выбирайте из более чем 500 000 фильмов и телешоу, слушайте музыку, играйте и транслируйте контент с мобильного устройства на телевизор. Легко добавляйте часто используемые приложения на домашний экран Philips Android TV.
* Google Assistant is available on Philips Android TVs running on Android O (8) or higher OS version. GA is available in selected languages and countries with English-UK and German-DE and French-FR being supported from the start. Supported language/countries list is going to be expanded overtime. For latest language and countries support list please contact our consumer care.
* Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
* Disney+ subscription required. Subject to terms at https://www.disneyplus.com © 2020 Disney and its related entities.
Пусть ваш телевизор Philips станет центром беспроводной мультирум-аудиосистемы. Подключайтесь к совместимым акустическим системам в любой комнате.
Хотите находить фильмы, получать ответы на экране и управлять устройствами "умного дома"? Просто сообщите об этом телевизору.*
* Требуется подписка на Disney +. С учетом условий на сайте https://www.disneyplus.com © 2020 Disney и связанных с ним организаций.
* Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах; английский (Великобритания), немецкий (Германия) и французский (Франция) поддерживаются изначально. Список поддерживаемых языков/стран будет расширяться. Для получения актуального списка поддерживаемых языков/стран обратитесь в нашу службу поддержки потребителей.
* Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний.
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