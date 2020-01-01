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Телевизоры
Philips Smart TV

Телевизоры Philips Smart TV

Подключайтесь. Смотрите. Наслаждайтесь.

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    Телевизор 4K UHD с Android TV серии 9435

    Телевизор 4K UHD с Android TV серии 9435

    65PUS9435/12


    Красивое освещение. Прекрасный звук.

    • 4K UHD. Яркое изображение HDR
    • Погружение в звук. Bowers & Wilkins с технологией Dolby Atmos
    • Пульт ДУ с кожаной отделкой. Премиальная ткань динамика
    • Google Ассистент. Amazon Alexa*

     

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    Что такое Smart TV

    Что такое Smart TV?

     

    Крупнобюджетные блокбастеры. Самые новые игры. Телевизоры Smart TV открывают доступ к целому миру контента в Интернете, а также поддерживают голосовое управление.

    Особенности телевизоров Philips Smart TV

    Телевизоры
    Philips Smart TV

     

    Простой доступ к Netflix, Disney+ и YouTube — это только начало. Вы можете попросить Philips Smart TV найти фильмы и игры, а также управлять с его помощью устройствами "умного дома" и многое другое. Вам обязательно понравится превосходное качество изображения и волшебство Philips Ambilight. *

    Philips Android TV

    Ваш Philips Android TV

     

    Смотрите любимый контент так, как нравится именно вам. Выбирайте из более чем 500 000 фильмов и телешоу, слушайте музыку, играйте и транслируйте контент с мобильного устройства на телевизор. Легко добавляйте часто используемые приложения на домашний экран Philips Android TV.

    Philips Android TV

    Мир безграничного контента


    Любые платформы. Всегда идеальное качество изображения. Ваш телевизор Philips Smart TV может показывать контент в любых форматах HDR и в интеллектуальном режиме повышает качество материалов низкого разрешения, чтобы они выглядели лучше. 
    Netflix
    Youtube
    Disney Plus
    Megogo
    Divan TV
    Netflix
    Youtube
    Disney Plus
    Megogo
    Divan TV
    Smart TV с Netflix

    Netflix


    Телешоу и фильмы, о которых все говорят. Специальная кнопка Netflix на пульте поможет погрузиться в особый мир. 
    Smart TV с YouTube

    Youtube


    Узнайте, что смотрит мир, и смотрите это в более высоком качестве на своем Philips Android TV.
    Smart TV с Disney+

    Disney+


    Погрузитесь в легендарный и эксклюзивный контент от Disney, Pixar, Marvel, франшизы "Звездных войн" и даже National Geographic.*
    Smart TV с Megogo

    M E G O G O


    Провайдер развлечений для всей семьи — сотни каналов, тысячи фильмов, сериалы, мультики, спортивные и киберспортивные трансляции, даже аудиокниги и подкасты.
    Smart TV с Divan TV

    Divan.TV


    Больше 220 каналов, 50 000 фильмов в год и топовые мировые сериалы. 

    * Google Assistant is available on Philips Android TVs running on Android O (8) or higher OS version. GA is available in selected languages and countries with English-UK and German-DE and French-FR being supported from the start. Supported language/countries list is going to be expanded overtime. For latest language and countries support list please contact our consumer care.

    * Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

    * Disney+ subscription required. Subject to terms at https://www.disneyplus.com © 2020 Disney and its related entities.

    Подключите и наслаждайтесь

    От голосовых ассистентов до мультирум-системы 
    Play-Fi
    DTS Play-Fi
    Philips Smart TV with DTS Play-fi

    Play-Fi

     

    Пусть ваш телевизор Philips станет центром беспроводной мультирум-аудиосистемы. Подключайтесь к совместимым акустическим системам в любой комнате. 

    Philips Smart TV с Play-Fi
    Узнать больше о Play-Fi
    Голосовой ассистент
    Голосовой ассистент

    Голосовое управление

     

    Хотите находить фильмы, получать ответы на экране и управлять устройствами "умного дома"? Просто сообщите об этом телевизору.*

    Philips Smart TV с Google Ассистентом
    Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
    Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
    Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
    Chromecast
    Chromecast

    Встроенный Chromecast™


    Легко транслируйте фотографии, музыку и многое другое напрямую с мобильного устройства на Philips Smart TV.
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    * Требуется подписка на Disney +. С учетом условий на сайте https://www.disneyplus.com © 2020 Disney и связанных с ним организаций.

    *  Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах; английский (Великобритания), немецкий (Германия) и французский (Франция) поддерживаются изначально. Список поддерживаемых языков/стран будет расширяться. Для получения актуального списка поддерживаемых языков/стран обратитесь в нашу службу поддержки потребителей.

    * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний.

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    Телевизоры Philips с Ambilight

    Ambilight

    Погрузитесь в любимый контент

    Откройте для себя Ambilight

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