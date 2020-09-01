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    • Высокая яркость для дополнительной безопасности Высокая яркость для дополнительной безопасности Высокая яркость для дополнительной безопасности
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      X-tremeVision Pro150 Эффективность и долговечность

      12972XVPB1

      Высокая яркость для дополнительной безопасности

      Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.

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      X-tremeVision Pro150 Эффективность и долговечность

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      X-tremeVision Pro150
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      X-tremeVision Pro150

      Эффективность и долговечность

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      Высокая яркость для дополнительной безопасности

      Лучшее сочетание мощности и долговечности

      • Тип лампы: H7
      • 12В, 55Вт
      • До 150 % более яркий свет
      • До 450 ч
      • Количество ламп: 1 шт.

      Видеть больше, чтобы водить безопаснее

      Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %(1), благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

      До 450 часов использования при высокой производительности(3)

      Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов, что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

      Больше времени на обнаружение и избегание опасностей

      Благодаря увеличению дальности светового луча до 70 м лампы Philips X-tremeVision Pro150 позволяют водителю быстрее реагировать на потенциальные опасности. Большее расстояние обзора гарантирует дополнительную безопасность для вас и ваших пассажиров.

      Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

      При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

      Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

      Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 150 % более яркий свет

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        • Передний противотуманный свет
        Цоколь
        PX26d
        Обозначение
        H7 12972 XVP 12 В 55 Вт PX26d B1
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        X-tremeVision Pro150
        Технология
        Галоген
        Тип
        H7

      • Срок службы

        Срок службы
        450 ч

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        3400  K
        Яркость в люменах [лм]
        1500 ±10 %

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        55  Вт
        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12972XVPB1
        Код для заказа
        00555730

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018005557
        EAN3
        8719018005564

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        9.5  см
        Ширина
        3.6  см
        Высота
        12.9  см
        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        10

      • Информация об упаковке

        Длина
        19.0  см
        Ширина
        19.0  см
        Высота
        13.0  см
        Вес брутто одного изделия
        0.346  кг

      Badge-D2C

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      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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      • 1 Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.
      • 2 Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.
      • 3 Применимо к лучу малой яркости, отличается для противотуманных фар

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