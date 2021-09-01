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    Ultinon Pro6000 SI

    Автомобильная сигнальная лампа

    11854WU60X1
    • Долговечная яркость Долговечная яркость Долговечная яркость
      -{discount-value}

      Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

      11854WU60X1

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

      Долговечная яркость

      Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

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        Ultinon Pro6000 SI

        Ultinon Pro6000 SI

        Автомобильная сигнальная лампа

        - {discount-value}

        Итого:

        Долговечная яркость

        Более яркие и элегантные сигнальные огни

        • LED-FEST 38 мм
        • Количество ламп: 1 шт.
        • 12 В, теплый белый свет, 4000 К
        • Инновационная автомобильная система

        Яркие светодиодные лампы для освещения салона

        Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000, обеспечивающие превосходное освещение салона автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

        Оптимизированы для улучшения видимости

        Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 для салона автомобиля с цветовой температурой до 4000 К обеспечивают яркое и стильное освещение салона, схожее с ярким дневным светом.

        Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

        Если вы хотите оснастить свое транспортное средство более эффективным и стильным освещением, выберите светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED. Яркий белый свет поможет найти нужную вещь в перчаточном ящике либо багажнике или завалившийся под сиденье кошелек. Более того, эти лампы очень стильно выглядят.

        Увеличенный срок службы до 5000 часов

        Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.

        Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

        Оцените быструю установку: Philips Ultinon Pro6000 поддерживает быструю и простую замену.

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          • Качественные светодиодные лампы для автомобилей
          • Высокая яркость
          • Равномерное рассеивание света
          Ожидаемые преимущества
          Более яркие и элегантные сигнальные огни

        • Описание продукта

          Применение
          • Внутреннее освещение
          • Перчаточный ящик
          • Свет для чтения
          • Подсветка номерного знака
          • Багажное отделение
          Цоколь
          SV8,5
          Обозначение
          Festoon 38mm LED 11854 WU60 12V X1
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Линейка продукции
          Ultinon Pro6000 SI
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          LED-FEST 38 мм
          напряжение
          12  В

        • Срок службы

          Срок службы
          5000 часов

        • Световые характеристики

          Люмен
          100
          Цветовая температура
          4000 К

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11854WU60X1
          Код для заказа
          01526630

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018015266
          EAN3
          8719018015273
          Тип упаковки
          X1

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          20  г
          Длина
          14.2  см
          Ширина
          12.1  см
          Высота
          10.3  см
          Вес нетто одного изделия
          2  г
          Количество упаковок
          1 шт.
          MOQ (для профессионалов)
          10 упаковок

        • Информация об упаковке

          Длина
          9.5  см
          Ширина
          1.5  см
          Высота
          13.5  см
          Вес нетто одного изделия
          200  г
          Вес брутто одного изделия
          0.27  кг

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