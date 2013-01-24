Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Ultinon Pro3000 SI

Автомобильная сигнальная лампа

11860U30CWB1
  • Будьте в центре внимания Будьте в центре внимания Будьте в центре внимания
    -{discount-value}

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    11860U30CWB1

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все signaling-and-interior-lighting

      Будьте в центре внимания

      Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

      • LED-FEST 30 мм [~C5W]
      • Количество ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Инновационная автомобильная система

      Яркие лампы для салона автомобиля

      Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000, обеспечивающие превосходное освещение салона автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

      Оптимизированы для улучшения видимости

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 для салона автомобиля с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают яркое и стильное освещение салона, схожее с ярким дневным светом.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

      Надежное, долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают исключительно долгим сроком службы — 3000 часов.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018006745
        EAN3
        8719018006752
        Тип упаковки
        B1

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиодная
        Применение
        Сигнальные огни и освещение салона
        Линейка продукции
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-FEST 30 мм [~C5W]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Обозначение
        LED-FEST 30 мм [~C5W]
        Цоколь
        SV8.5 Ø9,8 x 31 мм

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        0,6  Вт
        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Светодиодные сигнальные лампы Philips

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000 К
        Люмен
        50

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11860U30CWB1
        Код для заказа
        00674530

      • Информация об упаковке

        Высота
        10,3  см
        Длина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,23  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        12,27  г
        Высота
        13,5  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        2,4  г
        Ширина
        1,5  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Срок службы

        Срок службы
        3000 ч

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты