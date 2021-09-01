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Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечная яркость
Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 30 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 4000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Автомобильная сигнальная лампа
Итого:
Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000, обеспечивающие превосходное освещение салона автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 для салона автомобиля с цветовой температурой до 4000 К обеспечивают яркое и стильное освещение салона, схожее с ярким дневным светом.
Если вы хотите оснастить свое транспортное средство более эффективным и стильным освещением, выберите светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED. Яркий белый свет поможет найти нужную вещь в перчаточном ящике либо багажнике или завалившийся под сиденье кошелек. Более того, эти лампы очень стильно выглядят.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.
Оцените быструю установку: Philips Ultinon Pro6000 поддерживает быструю и простую замену.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
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