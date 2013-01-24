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Vision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12008C1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12008C1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto обеспечивают на 30 % больше света по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto обеспечивают на 30 % больше света по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto обеспечивают на 30 % больше света по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto обеспечивают на 30 % больше света по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость на 30 % лучше

      • S3
      • 12 В
      • 15 Вт
      Лучшее соотношение цены и качества

      Лучшее соотношение цены и качества

      Лампы Philips Vision Moto — это идеальный выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают видимость на 30 % лучше по сравнению с обычными лампами.

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Луч света шире на 30 %

      Лампы для фар Philips Vision Moto обеспечивают на 30 % больше света на дороге — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

      Все крупнейшие производители мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Картон
        EAN1
        8711500773944
        EAN3
        8711500779335

      • световые характеристики

        Люмен
        240

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Видимость на 30 % лучше

      • Описание изделия

        Обозначение
        S3 Vision Moto
        Модельный ряд
        Vision Moto
        Технология
        Галогеновый
        База
        P26s
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        S3

      • Срок службы

        Срок службы
        110

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        15  Вт

      • Информация для заказа

        Номер заказа
        77394430
        Регистрация заказа
        12008C1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        211,67  г
        высота
        7,6  см
        Длина
        4,55  см
        ширина
        4,55  см

      • Информация об упаковке

        высота
        7,8  см
        Длина
        23,8  см
        ширина
        9,3  см

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