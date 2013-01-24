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WhiteVision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12036WHVB2
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
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    WhiteVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12036WHVB2

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

      Эффект яркого белого ксенонового света

      • Тип лампы: H6W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 6 Вт
      Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

      Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгую службу. Срок эксплуатации этих надежных ламп — 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньше замен. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

      Чистый и яркий луч белого света

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

      Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

      С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.

      До 60 % лучше видимость на дороге

      Более длинный световой пучок и видимость лучше на 60 % улучшают обзор дороги и обеспечивают безопасность, позволяя предотвращать потенциально аварийные ситуации.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

      Лампы Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с синим светом. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая цветовой температурой ксеноновых ламп и стильным белым цоколем, лампы WhiteVision идеальны для освещения салона и в качестве сигнальных ламп. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения — настоящий шедевр эволюции.

      Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

      Максимум белого света и улучшенная контрастность для габаритных огней и стоп-сигналов. Автомобиль становится заметнее в общем потоке, что обеспечивает более комфортное вождение.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

      Технические характеристики

      • Описание изделия

        Технология
        Галогеновый
        Тип
        H6W
        Модельный ряд
        WhiteVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Цоколь
        BAX9s
        Назначение
        H6W 12036 WHV, 12 В, 6 Вт, BAX9s
        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        6  Вт
        Применение
        • Внутреннее освещение
        • Габаритный фонарь/стояночный фонарь
        • Фонарь заднего хода

      • Срок службы

        Срок службы
        До 500 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12036WHVB2
        Код для заказа
        37467430

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900374674
        EAN3
        8727900374681
        Тип упаковки
        B2

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        20
        Вес брутто одного изделия
        2  г
        высота
        12,9  см
        Длина
        6,7  см
        ширина
        2,7  см
        Вес нетто
        9,9  г

      • Информация об упаковке

        Вес нетто одного изделия
        0,052  г
        высота
        13  см
        Длина
        15  см
        ширина
        13,5  см
        Вес брутто одного изделия
        0,198  кг

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Эффект яркого белого ксенонового света

      • световые характеристики

        Цветовая температура
        3100 К
        Люмен
        125 +/- 12 %

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