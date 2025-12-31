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WhiteVision ultraСтильный белый свет

12258WVUB1

Яркий и эффектный внешний вид

Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

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Стильные автомобильные лампы с белым светом

Яркий и эффектный внешний вид

  • Тип лампы: H1

  • 12В, 55Вт

  • До 60 % лучше видимость¹

  • Яркий белый свет

  • Количество ламп: 1 шт.

Яркий белый свет

Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

Технические характеристики

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Примечания

  1. ¹ По сравнению с минимальным стандартом. Применимо к лампам головного освещения.