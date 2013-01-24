Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее твердого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.
CrystalVision Ultra Moto — это уникальная галогенная лампа с ярким белым светом. Новейшие технологии и превосходные характеристики помогут создать уникальный стиль для вашего мотоцикла и обеспечат оптимальный обзор и комфорт на дороге.
Компания Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
Уже более 100 лет лампы компании Philips занимают лидирующие позиции в сфере автомобильного освещения: мы внедряем технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены лампами Philips.
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