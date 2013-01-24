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CrystalVision ultra

Лампы головного освещения для мотоциклов

12342CVUBW
  • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль
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    CrystalVision ultra Лампы головного освещения для мотоциклов

    12342CVUBW

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision ultra Лампы головного освещения для мотоциклов

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision ultra Лампы головного освещения для мотоциклов

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы Philips CrystalVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш неповторимый стиль

      Яркий белый свет

      • Тип лампы: H4
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      • Больше стиля
      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее твердого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.

      Яркий белый свет с эффектом ксенона

      CrystalVision Ultra Moto — это уникальная галогенная лампа с ярким белым светом. Новейшие технологии и превосходные характеристики помогут создать уникальный стиль для вашего мотоцикла и обеспечат оптимальный обзор и комфорт на дороге.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Компания Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Выбор ведущих мотопроизводителей

      Уже более 100 лет лампы компании Philips занимают лидирующие позиции в сфере автомобильного освещения: мы внедряем технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены лампами Philips.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        BW
        EAN1
        8711500221483
        EAN3
        8711500221490

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 3700 К

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше стиля

      • Описание продукта

        Линейка продукции
        CrystalVision Ultra Moto
        Технология
        Галоген
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        H4
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Обозначение
        12342CVUBW
        Цоколь
        P43t-38

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        35/35  Вт

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12342CVUBW
        Код для заказа
        22148330

      • Информация об упаковке

        Вес брутто за штуку [кг]
        0,462
        Высота [см]
        13
        Длина [см]
        25,5
        Ширина [см]
        19

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия [г]
        33,6
        Высота [см]
        12,9
        Длина [см]
        9,5
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Вес нетто одного изделия [г]
        21,2
        Количество упаковок
        1
        Ширина [см]
        4,9

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