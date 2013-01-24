Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах
Лампы Philips VisionMoto обеспечивают на 30 % больше видимости на дороге — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.
Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают до 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.
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