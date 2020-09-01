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    • Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования
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      RacingVision GT200 Высокая производительность

      12342RGTS2

      Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

      Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость и увеличивают дальность светового луча до 80 м. Это обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления автомобилем.

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      RacingVision GT200 Высокая производительность

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      RacingVision GT200
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      RacingVision GT200

      Высокая производительность

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      Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

      Наше освещение позволит вам водить безопаснее

      • Тип лампы: H4
      • 12 В, 60/55 Вт
      • До 200 % более яркий свет
      • Широкий луч для освещения дороги
      • Количество ламп: 2 шт.

      Новый уровень видимости и удовольствия от вождения

      Наши сверхяркие лампы Philips RacingVision GT200 являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость(1). Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.

      Яркий луч освещает дорогу на 80 м дальше(2)

      Благодаря тому, что дальность светового луча на 80 м(2) превышает минимальное нормативное значение, лампы Philips RacingVision GT200 позволяют видеть дорогу дальше. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет автомобилем. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.

      Свет высокой яркости, доступный для использования на общественных дорогах

      Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.

      Усовершенствованное покрытие лампы повышает светопропускную способность

      Новое градиентное технологичное покрытие обеспечивает более эффективное освещение дорожного полотна, что поможет оценить полную видимость при вождении в ночное время суток. А дополнением к отменным характеристикам станет яркий луч света, который сделает ваш автомобиль более стильным.

      Новая технология производства кварцевого стекла для сверхточного светового луча

      Новый метод производства кварцевого стекла Philips Diamond Precision позволил обеспечить четкую световую границу и увеличить яркость освещения наиболее важных участков перед автомобилем. Кварцевое стекло обладает отличной стойкостью к экстремальным температурам и поглощает УФ-лучи, защищая оптические компоненты от износа и увеличивая срок службы лампы.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips RacingVision GT200 подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 200 % более яркий свет

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        P43t-38
        Обозначение
        H4 12342 12 В 60/55 Вт P43t-38 S2
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        RacingVision GT200
        Технология
        Галоген
        Тип
        H4

      • Срок службы

        Срок службы
        400 часов

      • Световые характеристики

        Люмен
        1650 ±15 % / 1000 ±15 %
        Цветовая температура
        3600

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        60/55  Вт
        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12342RGTS2
        Код для заказа
        00575528

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018005755
        EAN3
        8719018005762
        Тип упаковки
        S2

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        10.6  см
        Ширина
        5.6  см
        Высота
        13.0  см
        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        5

      • Информация об упаковке

        Длина
        29.6  см
        Ширина
        11.6  см
        Высота
        14.0  см
        Вес брутто одного изделия
        0.623  кг

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      • 2 Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.

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