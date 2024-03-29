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12342WVUSM
Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.
Тип лампы: H4
12 В, 55/60 Вт, лампы для габаритных фонарей W5W в комплекте
До 60% лучше видимость
До 4200 К
Количество ламп: 2+2
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.
WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.
Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
3.7
из 5
3
Отзывы
Olef
29/03/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Плюсы
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Минусы
Ресурс
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата пользования 2024-02-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата пользования 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Плюсы
якість термін служби
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата пользования 2020-09-01
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата пользования 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд