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WhiteVision ultraСтильный белый свет

12342WVUSM

3.7

| (3) Отзывы

Яркий и эффектный внешний вид

Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

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Стильные автомобильные лампы с белым светом

Яркий и эффектный внешний вид

  • Тип лампы: H4

  • 12 В, 55/60 Вт, лампы для габаритных фонарей W5W в комплекте

  • До 60% лучше видимость

  • До 4200 К

  • Количество ламп: 2+2

Яркий белый свет, достигающий по цветовой температуре 4200 К

Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.7

из 5

3

Отзывы

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Плюсы

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Минусы

Ресурс

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата пользования 2024-02-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата пользования 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Плюсы

якість термін служби

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата пользования 2020-09-01

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата пользования 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Этот отзыв про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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