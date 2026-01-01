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Больше не доступен
12362WHVB1
Безопасность никогда еще не была такой привлекательной
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.
Тип лампы: H11
В наборе: 1
12 В, 55 Вт
Стиль
Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.
С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.
Отзывы
В сравнении со стандартными галогенными лампами
Применение зависит от типа лампы