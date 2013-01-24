Безопасность никогда еще не была такой привлекательной
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность никогда еще не была такой привлекательной
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах
Безопасность никогда еще не была такой привлекательной
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность никогда еще не была такой привлекательной
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.
Повышенный уровень безопасности: более длинный световой пучок и видимость лучше на 60 %, что улучшает обзор дороги и позволяет предотвращать потенциально аварийные ситуации.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)
Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с синим светом. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой ксеноновых ламп и стильным белым цоколем, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.
С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.
Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое внутреннее давление и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.
Описание изделия
световые характеристики
Срок службы
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Информация об упаковке
Особенности изделия