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12496SVB2
Ваш неповторимый стиль
Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота.
Тип лампы: PY21W
В упаковке: 2
12 В, 21 Вт
Больше стиля
Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы попарно.
Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.
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