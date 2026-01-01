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SilverVisionСтандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12496SVB2

Ваш неповторимый стиль

Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота.

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Указатели поворота с серебряным покрытием

Ваш неповторимый стиль

  • Тип лампы: PY21W

  • В упаковке: 2

  • 12 В, 21 Вт

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Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Для максимального эффекта меняйте сразу две сигнальные лампы

Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы попарно.

Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.

Технические характеристики

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