Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
12499LLECOB2
Ответственный водитель
Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более долгий срок службы
итого
recurring payment
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни, дневные ходовые огни.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
Сигнальные лампы и лампы для салона LongLife EcoVision — выбор для тех, кто ищет оптимальное соотношение цена/качество. Увеличенный срок службы в сочетании с высокой устойчивостью к нагреву и вибрациям гарантируют вам приятное вождение на длительный период.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Информация об упаковке
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.