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Standard

лампа для автомобильных фар

12580C1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Standard лампа для автомобильных фар

    12580C1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Standard лампа для автомобильных фар

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Standard лампа для автомобильных фар

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Стандартные лампы Philips

      • Тип лампы: H15
      • В упаковке 1 шт.
      • 12 В, 55/15 Вт

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000).

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

      Повышенная надежность и долгий срок службы

      Наши лампы излучают мощный поток света. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших ламп удастся спасти чью-то жизнь.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55/15  Вт

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018020000
        EAN3
        8719018020024
        Тип упаковки
        C1

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Дневные ходовые огни
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Стандарт
        Технология
        Галоген
        Тип
        H15
        Обозначение
        12580C1
        Цоколь
        PGJ23t-1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        33,9  г
        высота
        7,6  см
        Длина
        4,55  см
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        10
        Вес нетто одного изделия
        27,2  г
        Количество в упаковке
        1
        ширина
        4,55  см

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12580C1
        Код для заказа
        02000030

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стандарт
        Характеристики изделия
        Стандартные лампы Philips

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