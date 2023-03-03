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    WhiteVision ultra moto

    Лампы головного освещения для мотоциклов

    12636WVUBW
    • Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид
      -{discount-value}

      WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      12636WVUBW

      Яркий и эффектный внешний вид

      Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

      WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Яркий и эффектный внешний вид

      Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

      Яркий и эффектный внешний вид

      Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

      WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Яркий и эффектный внешний вид

      Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

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        WhiteVision ultra moto

        WhiteVision ultra moto

        Лампы головного освещения для мотоциклов

        - {discount-value}

        Итого:

        Яркий и эффектный внешний вид

        Яркий белый свет

        • HS1
        • В упаковке: 1 шт.
        • 12 В, 35/35 Вт
        • Стильный и яркий белый свет

        Яркий белый свет с эффектом ксенона

        Philips WhiteVision Ultra Moto — это уникальная галогенная лампа с ярким белым светом. Новейшие технологии и превосходные характеристики помогут создать уникальный стиль для вашего мотоцикла и обеспечат оптимальный обзор и комфорт на дороге.

        Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

        Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EC для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.

        Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

        Компания Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ЕЭЗ. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

        Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

        Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

        Кварцевое стекло высокого качества для дополнительной защиты

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее тугоплавкого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2800 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.

        • Электрические характеристики

          Номинальное напряжение
          12 В
          мощность в ваттах
          55  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          400 часов

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          3600 К
          Люмен
          600 ±10 % / 400 ±10 %

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Стиль
          Характеристики изделия
          Стильный и яркий белый свет

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12636WVUBW
          Код для заказа
          2401530

        • Информация об упаковке

          Высота
          14,0  см
          Длина
          26,1  см
          Ширина
          19,6  см
          Вес брутто одного изделия
          0,497  кг

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018024015
          EAN3
          8719018024022
          Тип упаковки
          BW
          Упаковка
          Блистер
          Кол-во в упаковке
          1
          1

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          22,5  г
          Высота
          12,9  см
          Длина
          9,5  см
          Ширина
          4,8  см
          MOQ (для профессионалов)
          10 шт.
          Количество упаковок
          1 шт.

        • Описание продукта

          Технология
          Галоген
          Тип
          HS1
          Линейка продукции
          WhiteVision Ultra
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Обозначение
          HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BW
          Цоколь
          PX43t-38

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