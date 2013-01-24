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Vision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12728C1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12728C1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision Moto обеспечивают до 30 % больше видимости, чем обычные лампы, и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходному световому лучу. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      До 30% больше видимости

      • Тип лампы: S2
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 35/35 Вт
      Лучшее соотношение цены и качества

      Лучшее соотношение цены и качества

      Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.

      На 30 % больше видимости

      На 30 % больше видимости

      Лампы для фар Philips VisionMoto обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        35/35  Вт

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 30% больше видимости

      • Описание продукта

        Обозначение
        S2 Vision Moto
        Линейка продукции
        Vision Moto
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        BA20d
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        S2

      • Срок службы

        Срок службы
        До 400 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        825 ± 15 %

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        77359330
        Регистрация заказа
        12728C1

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        211  г
        Высота
        7,8  см
        Длина
        23,8  см
        Ширина
        9,3  см

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8711500773593
        EAN3
        8711500779342

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        211,67  г
        Высота
        7,6  см
        Длина
        4,55  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        10
        Ширина
        4,55  см

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