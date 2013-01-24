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X-tremeUltinon LED

лампа для салона автомобиля

128584000KX1
  • Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль
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    X-tremeUltinon LED лампа для салона автомобиля

    128584000KX1

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные LED-лампы Philips Festoon 38 мм для салона. Интенсивный белый свет 4000 К с теплым оттенком освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeUltinon LED лампа для салона автомобиля

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные LED-лампы Philips Festoon 38 мм для салона. Интенсивный белый свет 4000 К с теплым оттенком освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные LED-лампы Philips Festoon 38 мм для салона. Интенсивный белый свет 4000 К с теплым оттенком освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeUltinon LED лампа для салона автомобиля

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные LED-лампы Philips Festoon 38 мм для салона. Интенсивный белый свет 4000 К с теплым оттенком освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая яркость и превосходный стиль

      Стильный дизайн со светодиодными лампами повышенной яркости

      • LED-FEST [38 мм]
      • Количество ламп: 1 шт.
      • 12 В, теплый белый свет, 4000 К
      • Инновационная автомобильная система

      Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

      Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Освещение для салона обеспечивает не только функциональность и комфорт, но и превосходный внешний вид. Усовершенствуйте салон автомобиля, установив лампы с ярким теплым светом или эффектом дневного освещения. Благодаря этому открытый багажник и приборная панель будут выглядеть еще более стильно. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.

      Яркие лампы для салона автомобиля

      Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам требуется: потолочное, для чтения, для перчаточного ящика или багажника. Таким образом, вы можете подобрать то, что необходимо именно вам, среди многообразия стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор. Вы можете выбрать теплый белый свет (до 4000 К) и эффект дневного освещения (до 6000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900397062
        EAN3
        8727900397079
        Тип упаковки
        X1

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        128584000KX1
        Код для заказа
        39706230

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,27  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Срок службы

        Срок службы
        До 12 лет

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Внутреннее освещение
        • Багажное отделение
        • Бардачок
        Линейка продукции
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        Двухцокольная лампа

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