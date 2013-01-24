Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам требуется: потолочное, для чтения, для перчаточного ящика или багажника. Таким образом, вы можете подобрать то, что необходимо именно вам, среди многообразия стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор. Вы можете выбрать теплый белый свет (до 4000 К) и эффект дневного освещения (до 6000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.