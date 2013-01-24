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Vision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12910CP
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12910CP

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение основные производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение основные производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение основные производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение основные производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Сигнальные лампы Philips

      • T2W-T3W
      • 12 В
      • 3 Вт
      Крупные производители автомобилей отдают предпочтение лампам Philips

      Крупные производители автомобилей отдают предпочтение лампам Philips

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips предлагает лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        3  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        500 ч.

      • световые характеристики

        Люмен
        28  лм

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8711500219497
        EAN3
        8711500220837
        Тип упаковки
        CP

      • Описание изделия

        Применение
        Внутреннее освещение
        База
        BA9s
        Обозначение
        T2W-T3W
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Модельный ряд
        Vision
        Технология
        Обычная лампа
        Тип
        T3W

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,55  кг
        высота
        11,6  см
        Длина
        16,9  см
        ширина
        10,4  см

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        50
        Вес брутто одного изделия
        2,75  г
        высота
        3,2  см
        Длина
        1,2  см
        Вес нетто одного изделия
        2,1  г
        ширина
        2,1  см

      • Информация для заказа

        Номер заказа
        21949773
        Регистрация заказа
        12910CP

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
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