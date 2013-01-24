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    BlueVision Moto

    Лампы головного освещения для мотоциклов

    12972BVUBW
    • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль
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      BlueVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      12972BVUBW

      Ваш неповторимый стиль

      Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      BlueVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Ваш неповторимый стиль

      Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах

      Ваш неповторимый стиль

      Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      BlueVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Ваш неповторимый стиль

      Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах

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        BlueVision Moto

        BlueVision Moto

        Лампы головного освещения для мотоциклов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Ваш неповторимый стиль

        Максимальный эффект ксенона

        • H7
        • 12 В
        • 55 Вт
        Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

        Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.

        Лампа соответствует стандартам, разрешена к использованию на дорогах

        Лампа соответствует стандартам, разрешена к использованию на дорогах

        Лампы Philips BlueVision Moto соответствуют законодательным требованиям к использованию на дорогах и обеспечивают безопасность передвижения.

        Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

        Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

        Все крупнейшие производители мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        Эффект стильного голубого ксенонового света для ламп головного освещения

        Лампы для мотоциклов Philips BlueVision Moto разработаны для тех, кто хочет, чтобы лампы головного освещения выглядели стильно. Благодаря применению уникальной технологии Gradient Coating™ достигается эффект голубого ксенонового света, не имеющий аналогов среди галогенных ламп для фар.

        Яркий белый свет 4000 К

        Белый свет 4000 К ламп BlueVision Moto улучшает видимость и позволяет выделяться на дороге благодаря уникальному световому эффекту.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          Блистер
          EAN1
          8727900351538
          EAN3
          8727900351545

        • Электрические характеристики

          напряжение
          12  В
          мощность в ваттах
          55  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          400

        • световые характеристики

          цветовая температура
          4000  K
          Люмен
          1500

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Стиль
          Характеристики изделия
          Максимальный эффект ксенона

        • Описание изделия

          Обозначение
          H7 BlueVision Moto
          Модельный ряд
          BlueVision Moto
          Технология
          Галогеновый
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Тип
          H7
          База
          PX26d

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12972BVUBW
          Номер заказа
          35153830

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          350  г
          высота
          13  см
          Длина
          19  см
          ширина
          19  см

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          35  г
          высота
          12,900  см
          Длина
          9,500  см
          Вес нетто одного изделия
          12,4  г
          Количество упаковок/минимальный заказ
          10
          ширина
          3,500  см

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