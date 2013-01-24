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Ваш неповторимый стиль
Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах
Ваш неповторимый стиль
Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с максимальным эффектом ксенона. Gradient Coating™ — передовая технология, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 4000 К. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения для мотоциклов
Цена магазина Philips
Итого:
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.
Лампы Philips BlueVision Moto соответствуют законодательным требованиям к использованию на дорогах и обеспечивают безопасность передвижения.
Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Лампы для мотоциклов Philips BlueVision Moto разработаны для тех, кто хочет, чтобы лампы головного освещения выглядели стильно. Благодаря применению уникальной технологии Gradient Coating™ достигается эффект голубого ксенонового света, не имеющий аналогов среди галогенных ламп для фар.
Белый свет 4000 К ламп BlueVision Moto улучшает видимость и позволяет выделяться на дороге благодаря уникальному световому эффекту.
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