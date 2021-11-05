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LongLife EcoVisionБолее долгий срок службы

12972LLECOS2

4.4

| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

Ответственный водитель

Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

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Срок службы дольше — замен меньше

Ответственный водитель

  • Тип лампы: H7

  • 12 В, 55 Вт

  • Длительный срок службы без замен

  • Износостойкая лампа

  • Количество ламп: 2 шт.

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Долгий срок службы

Долгий срок службы

Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться об их замене еще по крайней мере 1500 часов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата пользования 2020-10-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата пользования 2020-10-05

12/10/2021

Україна

Україна

Відмінне світло

Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)

Плюсы

відмінне світло!!!

Минусы

замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата пользования 2020-09-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата пользования 2020-09-12

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

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