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RacingVision GT200Высокая производительность

12972RGTB1

4.4

| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

3 награды

Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость и увеличивают дальность светового луча до 80 м. Это обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления автомобилем.

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Наше освещение позволит вам водить безопаснее

Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

  • Тип лампы: H7

  • 12В, 55Вт

  • До 200 % более яркий свет

  • Широкий луч для освещения дороги

  • Количество ламп: 1 шт.

Новый уровень видимости и удовольствия от вождения

Наши сверхъяркие лампы Philips RacingVision GT200 являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость¹. Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.

Яркий луч освещает дорогу на 80 м дальше(2)

Благодаря тому, что дальность светового луча на 80 м² превышает минимальное нормативное значение, лампы Philips RacingVision GT200 позволяют видеть дорогу дальше. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет автомобилем. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.

Свет высокой яркости, доступный для использования на общественных дорогах

Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата пользования 2020-10-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата пользования 2020-10-05

12/10/2021

Україна

Україна

Відмінне світло

Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)

Плюсы

відмінне світло!!!

Минусы

замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата пользования 2020-09-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата пользования 2020-09-12

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Примечания

  1. 1 Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.

  2. 2 Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.