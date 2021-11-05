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Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования
Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость и увеличивают дальность светового луча до 80 м. Это обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления автомобилем.
Тип лампы: H7
12В, 55Вт
До 200 % более яркий свет
Широкий луч для освещения дороги
Количество ламп: 2 шт.
Наши сверхъяркие лампы Philips RacingVision GT200 являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость¹. Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.
Благодаря тому, что дальность светового луча на 80 м² превышает минимальное нормативное значение, лампы Philips RacingVision GT200 позволяют видеть дорогу дальше. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет автомобилем. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.
Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.
Награды
4.4
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата пользования 2020-10-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата пользования 2020-10-05
Dr.Gonzo
12/10/2021
Україна
Відмінне світло
Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)
Плюсы
відмінне світло!!!
Минусы
замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата пользования 2020-09-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата пользования 2020-09-12
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
¹ Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.
² Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 лк. Максимальное расстояние от автомобиля.