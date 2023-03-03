Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    WhiteVision ultra moto

    Лампы головного освещения для мотоциклов

    12972WVUBW
    • Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид
      -{discount-value}

      WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      12972WVUBW

      Яркий и эффектный внешний вид

      Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах

      WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Яркий и эффектный внешний вид

      Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах

      Яркий и эффектный внешний вид

      Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах

      WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Яркий и эффектный внешний вид

      Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        WhiteVision ultra moto

        WhiteVision ultra moto

        Лампы головного освещения для мотоциклов

        - {discount-value}

        Итого:

        Яркий и эффектный внешний вид

        Яркий белый свет

        • H7
        • В упаковке: 1 шт.
        • 12В, 55Вт
        • Стильный и яркий белый свет

        Яркий белый свет до 4200 К

        Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего мотоцикла. Они станут отличным выбором для эффективного освещения дороги.

        Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

        Philips WhiteVision Ultra Moto — стильные галогенные лампы головного освещения, близкие по качеству и внешнему виду к светодиодным. Благодаря усовершенствованной формуле покрытия лампы WhiteVision Ultra Moto излучают максимально яркий белый свет, допустимый на дорогах общей сети, и придают стильный вид мотоциклу.

        Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

        Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EC для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.

        Белый свет для повышенной видимости и комфорта

        Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид мотоцикла.

        До 60 % лучше видимость для максимальной безопасности

        Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

        Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

        Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.

        • Электрические характеристики

          Номинальное напряжение
          12 В
          мощность в ваттах
          55  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          200 ч

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          4200 К
          Люмен
          1500 ±10 %

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Стиль
          Характеристики изделия
          Стильный и яркий белый свет

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12972WVUBW
          Код для заказа
          2387230

        • Информация об упаковке

          Высота
          14,0  см
          Длина
          19,6  см
          Ширина
          19,6  см
          Вес брутто одного изделия
          0,332  кг

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018023872
          EAN3
          8719018023889
          Тип упаковки
          BW
          Упаковка
          Блистер
          Кол-во в упаковке
          1
          1

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          24,1  г
          Высота
          12,9  см
          Длина
          9,5  см
          Ширина
          3,5  см
          MOQ (для профессионалов)
          10 шт.
          Количество упаковок
          1 шт.

        • Описание продукта

          Технология
          Галоген
          Тип
          H7
          Линейка продукции
          WhiteVision Ultra
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Обозначение
          H7 12972 WVU 12V 55W BW
          Цоколь
          PX26d

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Подпишитесь и получите доступ к специальным предложениям

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты
            ** Обязательное поле для заполнения

            Обязательное поле для заполнения

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.