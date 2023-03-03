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Яркий и эффектный внешний вид
Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и эффектный внешний вид
Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах
Яркий и эффектный внешний вид
Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и эффектный внешний вид
Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте.Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения для мотоциклов
Итого:
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего мотоцикла. Они станут отличным выбором для эффективного освещения дороги.
Philips WhiteVision Ultra Moto — стильные галогенные лампы головного освещения, близкие по качеству и внешнему виду к светодиодным. Благодаря усовершенствованной формуле покрытия лампы WhiteVision Ultra Moto излучают максимально яркий белый свет, допустимый на дорогах общей сети, и придают стильный вид мотоциклу.
Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EC для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид мотоцикла.
Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.
Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.
Электрические характеристики
Срок службы
Световые характеристики
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