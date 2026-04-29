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ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

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ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

162B9T/00

ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

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ПО и драйверы

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 162B9T
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 162B9T
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Инструкции и документация

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 672.5 kB
  • 1 June 2023

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