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Все серии

  • Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch
    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch
    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

MonitorЖК-монитор с технологией SmoothTouch

172B9T/00

Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
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Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

  • B Line

  • 17" (43,2 см)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      2. Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)

      3. Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.

      4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      6. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

      7. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

      8. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.