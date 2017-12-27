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Больше не доступен

X-tremeVisionголовное освещение

12342XV+S2

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Превосходное качество с X-treme

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.

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До 130 % более яркий свет

Превосходное качество с X-treme

  • Тип лампы: H4

  • В упаковке: 2

  • 12 В, 60/55 Вт

  • Больше света

Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

Яркий белый свет значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

Непревзойденное качество света и производительность

Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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