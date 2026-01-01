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Больше не доступен

ЖК-монитор

226V6QSB6/00

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените превосходное четкое изображение на тонком дисплее Philips. Функция SmartContrast обеспечивает насыщенность и яркость — выбор очевиден!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")

  • Full HD (1920 x 1080)

Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

В дисплеях AH-IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи AH-IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Крепление VESA для гибкости при установке

Низкое энергопотребление для экономии

Технические характеристики

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