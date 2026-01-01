Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

С телевизором Philips 4200 вы везде будете чувствовать себя как дома. Благодаря компактному размеру, дисплею Full HD и тонкому корпусу он идеально подходит для путешествий, туристических походов и установки в маленьких комнатах. Для работы требуется напряжение 12 вольт.