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Больше не доступен
22PFS4232/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
С телевизором Philips 4200 вы везде будете чувствовать себя как дома. Благодаря компактному размеру, дисплею Full HD и тонкому корпусу он идеально подходит для путешествий, туристических походов и установки в маленьких комнатах. Для работы требуется напряжение 12 вольт.
55 см (22")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.