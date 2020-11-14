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Больше не доступен
22PFS5303/12
Ультратонкий Full HD LED TV
Philips 5300 обеспечивает превосходное качество изображения. Удобные функции управления и компактный дизайн позволяют установить этот телевизор на кухне, в спальне или рабочем кабинете.
55 см (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При потоковой передаче или просмотре дисков вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
3.8
из 5
4
Отзывы
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2019-11-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2019-11-14
Слон
01/04/2019
Україна
Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається
Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Антонио
21/06/2019
Україна
Гарна бюджетна пропозиція
Бюджетна модель, той випадок коли ціна дорівнює якості. Гарний ТВ для кухні. Чітке яскраве зображення. Із недоліків - поганий звук, тихий та з відлунням.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.