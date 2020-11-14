КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема

Больше не доступен

5300 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

22PFS5303/12

3.8

| (4) Отзывы

Доступные варианты

22 дюйма
22 дюйма
24 дюйма
24 дюйма

Ультратонкий Full HD LED TV

Philips 5300 обеспечивает превосходное качество изображения. Удобные функции управления и компактный дизайн позволяют установить этот телевизор на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Посмотреть все преимущества

с технологией Pixel Plus HD

Ультратонкий Full HD LED TV

  • 55 см (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Pixel Plus HD для превосходного изображения, которое не оставит вас равнодушными

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При потоковой передаче или просмотре дисков вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

3.8

из 5

4

Отзывы

4
1

14/11/2020

Україна

Україна

телевізор

надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2019-11-14

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2019-11-14

01/04/2019

Україна

Україна

Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається

Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

21/06/2019

Україна

Україна

Гарна бюджетна пропозиція

Бюджетна модель, той випадок коли ціна дорівнює якості. Гарний ТВ для кухні. Чітке яскраве зображення. Із недоліків - поганий звук, тихий та з відлунням.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.