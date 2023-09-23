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Больше не доступен
22PFS5403/12
Ультратонкий Full HD LED TV
Развлечения всегда с вами. Компактный телевизор Philips 5400 идеально подойдет для походов, поездок и прогулок на лодках. Все, что нужно, уже в комплекте: просто подключите телевизор к розетке 12 В и наслаждайтесь комфортом, где бы вы ни находились.
55 см (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Подключайте телевизор с помощью кабеля 12 В в дороге: в машине, трейлере, лодке, в любом месте, где есть возможность подключения 12 В.
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Spatium
23/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Вибір має чудові функції та дизайн
Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2021-09-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Дата пользования 2021-09-23
Ostapola
07/01/2020
Україна
Why ME?
телевизор супер пользуюсь меньше месяца легкий удобный
Минусы
звук
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Дата пользования 2019-12-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Дата пользования 2019-12-07
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.