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Больше не доступен

5400 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

22PFS5403/12

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий Full HD LED TV

Развлечения всегда с вами. Компактный телевизор Philips 5400 идеально подойдет для походов, поездок и прогулок на лодках. Все, что нужно, уже в комплекте: просто подключите телевизор к розетке 12 В и наслаждайтесь комфортом, где бы вы ни находились.

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с технологией Pixel Plus HD

Ультратонкий Full HD LED TV

  • 55 см (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Кабель 12 В для подключения телевизора к передвижному источнику питания

Подключайте телевизор с помощью кабеля 12 В в дороге: в машине, трейлере, лодке, в любом месте, где есть возможность подключения 12 В.

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2021-09-23

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата пользования 2021-09-23

07/01/2020

Україна

Україна

Why ME?

телевизор супер пользуюсь меньше месяца легкий удобный

Минусы

звук

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Дата пользования 2019-12-07

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5400 series 22PFS5403 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Дата пользования 2019-12-07

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.