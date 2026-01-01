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  • Просто эффект погружения
  • Просто эффект погружения

MonitorИзогнутый ЖК-монитор Full HD

241E1SCA/00

Просто эффект погружения

Изогнутый дисплей E Line 24" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.

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Просто эффект погружения

  • E Line

  • 24 (диагональ 59,9 см/23,6")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Игровой режим SmartImage специально для геймеров

Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. Радиус изгиба дисплея в мм

  2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.