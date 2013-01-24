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    Сенсорный монитор с открытой конструкцией

    242B1TFL/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
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      Сенсорный монитор с открытой конструкцией

      242B1TFL/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

      Сенсорный монитор с открытой конструкцией

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

      Сенсорный монитор с открытой конструкцией

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Сенсорный монитор Philips с открытой конструкцией предлагает универсальность крепления. Вы точно оцените надежный дизайн с защитой от влаги и пыли. Высокая яркость и защита от бликов обеспечивают выдающееся качество изображения. Узнать обо всех преимуществах

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        Сенсорный монитор с открытой конструкцией

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

        • B Line
        • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

        Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

        Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

        Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

        Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

        Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

        Антибликовое покрытие (AG) для устранения оптической интерференции

        Антибликовое покрытие (AG) для устранения оптической интерференции

        Антибликовое покрытие AG может снизить количество бликов от сенсорного экрана. Этот химический процесс происходит в задней части сенсорного стекла, что позволяет снизить нагрузку на глаза без нанесения дополнительной пленки.

        Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

        Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

        Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

        Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

        SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

        SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

        SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

        Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

        Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

        Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

        Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

        Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

        Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

        HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

        HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

        Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

        Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

        Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

        Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

        Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

        Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип ЖК-панели
          Технология IPS
          Тип подсветки
          Система W-LED
          Размер панели
          60,5 см (23,8")
          Рабочая область просмотра
          527,04 (Г) x 296,46 (В)
          Формат изображения
          16:9
          Максимальное разрешение
          1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
          Плотность пикселей
          93 PPI
          Время отклика (типич.)
          4 мс (серый к серому)*
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1000:1
          SmartContrast
          50 000 000:1
          Шаг пикселей
          0,2745 x 0,2745 мм
          Угол просмотра
          • 178º (Г) / 178º (В)
          • @ C/R > 10
          Улучшение изображения
          SmartImage
          Цветовая гамма (стандартная)
          NTSC 72 % (CIE 1931)
          Цвета дисплея
          16,7 M
          Частота сканирования
          30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
          sRGB
          Да
          Без мерцания
          Да
          EasyRead
          Да
          Режим LowBlue
          Да

        • Осязание

          Сенсорная технология
          Проекционно-емкостная технология
          Точки касания
          10 точек
          Метод сенсорного управления
          Стилус, палец, перчатка *
          Сенсорный интерфейс
          USB
          Жесткость сенсорного стекла
          7 H
          Покрытие сенсорного стекла
          Антибликовое покрытие AG (матовость: 5 % -/+ 3 %, глянцевость: 80 -/+ 10)
          Активная область сенсора
          527,04 мм (Г) x 296,46 мм (В)
          Операционная система
          Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 11 / 10 / 9 / 8*
          Область предотвращения срабатывания сенсорной панели
          >= 30 x 30 мм
          Яркость
          295 нит (типич.)
          Рейтинг IP
          IP65 (только передняя панель)
          Герметичность
          Сенсорный экран герметично прикреплен к рамке; сенсорный экран герметично прикреплен к ЖК-панели

        • Подключения

          Вход сигнала
          • VGA (аналоговый)
          • DVI-D (цифровой HDCP)
          • DisplayPort 1.2
          • HDMI 1.4
          USB:
          USB 2.2 — 1 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 3 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2), miniUSB — 1 шт.
          Синхронизация входного сигнала
          • Раздельная синхронизация
          • Синхронизация по зеленому
          Аудиовход/аудиовыход
          Аудиовыход

        • Комфорт

          Удобство пользователя
          • SmartImage
          • Вход
          • Яркость
          • Меню
          • Вкл./выкл. питание
          ПО для управления
          ПО SmartControl
          Языки экранных меню
          • Португальский (Бразилия)
          • Чешский
          • Голландский
          • Английский
          • Финский
          • Французский
          • Немецкий
          • Греческий
          • Венгерский
          • Итальянский
          • Японский
          • Корейский
          • Польский
          • Португальский
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Испанский
          • Шведский
          • Традиционный китайский
          • Турецкий
          • Украинский
          Другие удобства
          • Замок Kensington
          • Экранная клавиатура
          • Крепление VESA (100x100 мм)
          Совместимость с системой Plug & Play
          • DDC CI
          • sRGB
          • Windows 10/8.1/8/7

        • Мощность

          Режим ECO
          13,9 Вт (типич.)
          В активном режиме
          26,1 Вт (типич.)
          В режиме ожидания
          0,5 Вт (станд.)
          В выключенном состоянии
          0,3 Вт (типич.)
          LED-индикатор питания
          • Режим работы — белый
          • Режим ожидания — белый (мигающий)
          Источник питания
          • Внешнее
          • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

        • Размеры

          Изделие без подставки (мм)
          567 x 345 x 49  миллиметра
          Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
          647 x 420 x 134  миллиметра

        • Вес

          Изделие без подставки (кг)
          5,67  кг
          Изделие с упаковкой (кг)
          8,67  кг

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          от 0 °C до 40 °C  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 °C до 60 °C  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Высота
          Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
          Среднее время между отказами (экспериментально)
          70 000 ч (без подсветки)

        • Забота об окружающей среде

          Окружающая среда и электроэнергия
          RoHS
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          100  %
          Специфические вещества
          • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
          • Не содержит ртуть
          • Не содержит свинца

        • Соответствие стандартам

          Подтверждение соответствия нормативам
          • CB
          • Маркировка CE
          • FCC класс B
          • SEMKO
          • УКРАИНСКИЙ
          • ICES-003
          • TUV/GS
          • TUV Ergo
          • CU-EAC
          • ЕЭС RoHS
          • Сертификация TUV Eye Comfort

        • Корпус

          Фронтальная рамка
          Черный
          Задняя панель
          Черный
          Отделка
          Текстура

        • Комплект поставки

          Мониторы
          Да
          Кабели
          Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-A/B, кабель питания
          Пользовательская документация
          Да

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            • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
            • Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
            • Время отклика соответствует значению SmartResponse
            • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
            • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
            • Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
            • Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.
            • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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