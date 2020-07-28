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Больше не доступен
246E9QJAB/00
Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
Монитор Philips E line — это стильный дизайн и исключительное качество изображения. Насладитесь естественной цветопередачей благодаря тонкой рамке, широкому углу обзора и расширенной цветовой палитре с разрешением Full HD. Оцените безупречное качество изображения и привлекательный дизайн.
E Line
24 (диагональ 60,5 см/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
4.4
из 5
8
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.