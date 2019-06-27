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Больше не доступен
24PFS5603/12
Ультратонкий Full HD LED TV
Оцените элегантный минималистичный дизайн телевизора Philips 5600 в белом исполнении, который отлично впишется в любой интерьер. Качество изображения Full HD делает этот телевизор идеальным выбором.
60 см (24")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Где бы вы ни находились — на кухне или в походе с семьей — благодаря стильному, легкому и компактному портативному телевизору с небольшой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Следите за последними новостям и успехами своей любимой команды на экране этого портативного телевизора. Развлечения всегда с вами!
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sloun
27/06/2019
Україна
Одни положительные эмоции от этой модели тв.
Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kolya2663
20/06/2019
Україна
Интересный дизайн. Отличное изображение.
Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
inessa
03/04/2019
Україна
подходит для маленькой комнаты
мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.