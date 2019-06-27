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Больше не доступен

5600 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

24PFS5603/12

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий Full HD LED TV

Оцените элегантный минималистичный дизайн телевизора Philips 5600 в белом исполнении, который отлично впишется в любой интерьер. Качество изображения Full HD делает этот телевизор идеальным выбором.

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с технологией Pixel Plus HD

Ультратонкий Full HD LED TV

  • 60 см (24")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Компактный портативный телевизор: безграничные возможности развлечений

Где бы вы ни находились — на кухне или в походе с семьей — благодаря стильному, легкому и компактному портативному телевизору с небольшой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Следите за последними новостям и успехами своей любимой команды на экране этого портативного телевизора. Развлечения всегда с вами!

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/06/2019

Україна

Україна

Одни положительные эмоции от этой модели тв.

Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

20/06/2019

Україна

Україна

Интересный дизайн. Отличное изображение.

Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

03/04/2019

Україна

Україна

подходит для маленькой комнаты

мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.